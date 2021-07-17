Под Житомиром стадо коров помешало пьяному водителю уйти от полиции/ скриншот из видео

В Житомирской области патрульные сумели задержать пьяного водителя, который застрял не дороге из-за большого стада коров. Об этом сообщает пресс-служба Главка Нацполиции по региону.

Полицейские гнались за нарушителем от Новоград-Волынского ‒ после того, когда получили сообщение о его нетрезвом состоянии. Мужчина не хотел сдаваться копам и устроил опасную погоню, провоцируя аварийные ситуации.

Но во время погони на дорогу близ одного из сел вышли коровы, из-за чего водителю пришлось остановиться. Тогда его и задержали полицейские.

Как оказалось, за рулем был 41-летний житель соседнего села. В его организме было 3,11 промилле алкоголя. Далее, выяснилось, что мужчина ранее задерживался за пьяное вождение ‒ в январе и в апреле 2021 года. Теперь мужчину вновь оштрафовали, а суд принял решение о лишении водительских прав.

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Напомним, ранее в Житомирской области правоохранители задержали 31-летнего водителя автомобиля Peugeot 207, который в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на 8-летнего мальчика и скрылся с места происшествия.