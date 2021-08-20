Подколол суд: днепрянин "закрыл" местный апелляционный суд на карантин

На дверях висело объявление о карантине / Соцсети

Курьезный случай в Днепре. Там один из жителей решил внести коррективы в работу судебной инстанции и закрыл на карантин апелляционный суд.

Как рассказали в учреждении, мужчина прикрепил табличку о том, что суд закрыт на карантин, прямо на входных дверях. Однако он не подумал о том, что его снимают скрытые камеры.

В частности, в объявлении говорилось о том, что "20 августа Днепровский апелляционный суд не будет осуществлять прием процессуальных документов "в связи с проведением карантинных мероприятий".

Представители инстанции были шокированы таким поворотом событий.

"Доводим до сведения граждан, посетителей суда, сторон по делу, данная информация не соответствует действительности и направлена на срыв работы суда апелляционной инстанции", - сообщили на сайте учреждения и добавили, что сообщили по этому поводу в прокуратуру Днепропетровской области.

Личность злоумышленника пока не установили, но на сайте "Днепр Оперативный" появилось видео с камер наблюдения. на кадрах которого видно, как молодой человек в капюшоне, прикрепил объявление, сфотографировал его и пошел дальше.

Напомним, на Волыни 60-летняя женщина поселила у себя в сарае трех мужчин и заставляла работать. Она неоднократно находила бедных и бездомных мужчин на рынках и на автостанции. К себе она заманивала их работой. В частности, нужно было ухаживать за крупным рогатым скотом. Естественно, обещала хорошую зарплату.