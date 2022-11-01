"Подписал себе приговор": Данилов назвал идеолога разрушения инфраструктуры Украины

Украина поименно знает, кто и за что в России должен ответить, подчеркнул Алексей Данилов.
Главным идеологом и лоббистом российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре является заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Об этом написал в Twitter секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Он объяснил, что ранее Кириенко работал в Росатоме и поэтому хорошо разбирается в сфере энергетики.
"Украина поименно знает, кто и за что в России должен ответить. Мы выстоим, как бы ни было тяжело, а вот приговор себе в цивилизованном мире Кириенко уже подписал", - добавил Данилов.
Ракетный террор РФ
Напомним, в понедельник, 31 октября, в столице Украины Киеве прогремели мощные взрывы. Их было слышно на правом берегу Днепра. Над городом поднялся дым.
Утром по всей Украине кроме Крыма была объявлена масштабная воздушная тревога.
Позже в Сети появилось видео пролета одной из российских ракет, запущенных по Украине с Юга.
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