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Погибшая спортсменка тренировалась с отцом: детали ракетного удара РФ по Кривому Рогу

10 июля 2022, 16:59

В момент трагедии девушка вместе со своим отцом тренировались на спортивной площадке. Они попали под вражеский обстрел

Дарья Курдель / Сегодня

В результате российского удара по Кривому Рогу Днепропетровской области погибла 20-летняя чемпионка Украины Дарья Курдель.

В момент трагедии девушка вместе со своим отцом тренировались на спортивной площадке. Они попали под вражеский обстрел, пишет Сегодня.

Курдель была многократной победительницей международных соревнований по спортивным танцам. Она попала под обстрел вместе с отцом.

Девушка получила тяжелые осколочные ранения в области сердца и печени. Она скончалась в реанимации. Отца Дарьи госпитализировали, за его жизнь борются медики.

/ Сегодня

Как уточнили в Национальном университете "Одесская юридическая академия: "На 21 году война оборвала жизнь нашей студентки Дарии Курдель. Девушка погибла в результате вражеского ракетного обстрела жилмассива Ингулец города Кривого Рога, ее отец получил ранения и сейчас находится в больнице".

Дарья училась в колледже вуза, а затем поступила на Криворожский факультет Национального университета "Одесская юридическая академия". Преподаватели знали ее как ответственную и усердную студентку.

/ Facebook/SVKivalov

"Она была душой компании, жизнерадостной, всегда готова прийти на помощь, активно участвовала в студенческой жизни. Дарья любила спорт, была очень талантливой и была победительницей многих международных соревнований по спортивным танцам", — говорится в сообщении.

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Напомним, в субботу, 18 июня, Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу.

Как рассказал глава городской ВГА Александр Вилкул, "прилеты" ракет зафиксированы в Ингулецком районе.

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