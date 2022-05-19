УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Помощь на $40 миллиардов: Сенат США дал добро новому пакету для Украины

19 мая 2022, 20:14

Закон о помощи для Украины отправлен на подпись Джо Байдену.

США, Конгресс, здание
Одобрено выделение США $40 миллиардов Украине / Reuters

Конгресс Соединенных Штатов Америки одобрил выделение Украине помощи в размере 40 миллиардов долларов.

Соответствующее решение американские законодатели приняли в четверг, 19 мая, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что достаточное число сенаторов уже высказались за утверждение пакета помощи. Теперь документ направят на подпись президенту США Джо Байдену.

Во вторник большинство сенаторов высказались за проведение голосования по пакету помощи Украине в размере $39,8 млрд.

Что мешало принятию закона

Ранее сообщалось, что быстрому принятию законопроекта препятствовал сенатор-республиканец США от штата Кентукки Рэнд Пол.

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект в прошлый вторник.

Читайте такжеСША хотят отправить своих военных в Украину: резолюцию внесли в Конгресс

Ранее сообщалось о том, что страны G7 планируют инициировать бюджетную поддержку Украины на сумму почти 30 миллиардов евро.

Другие новости:

новости США Конгресс США новости Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:07

"Бесславный конец экс-канцлера": Подоляк высказался о санкциях против Шредера

20:59

"Стратегический тупик": Гиркин закатил истерику из-за огромных потерь рашистов на ДонбассеВидео

20:58

Рианна стала мамой: что известно

20:51

Налетят грозы и врежет жара: синоптики предупредили о резкой смене погодыВидео

20:36

Хотела подставить Билык, а снова попалась сама: Алина Паш не вылазит из скандалов

Реклама
20:31

Мир начал смотреть иначе на ситуацию в Украине и соотношение сил - ЗеленскийВидео

20:24

Идет решающий месяц для Украины: нумеролог назвал переломную дату в войне с РоссиейВидео

20:14

Помощь на $40 миллиардов: Сенат США дал добро новому пакету для УкраиныВидео

19:57

Командование "зажимает" боевые выплаты: рашисты отказываются умирать в Украине и бегут с фронтаВидео

19:45

Удача в деньгах и увеличение дохода: три знака зодиака в июне имеют все шансы разбогатеть

19:42

Украинцы могут увидеть разрушенные рашистами города Киевщины: Google Maps добавил панорамы

19:29

РФ провалила главную цель в Украине, но не исключен реванш: неожиданный прогноз НАТОВидео

19:24

"Материальные люди приближенные к аду": экстрасенс рассказал, что ждет Лорак и ПовалийВидео

19:19

Последний гвоздь в гроб СССР-2: почему Германия и Франция тормозят вступление Украины в ЕСмнение

19:16

Вторая дочь Меладзе собралась замуж

19:08

Украине нужно $15 млрд, чтобы закрыть потребности бюджета на лето: Шмыгаль обратился к странам Запада

18:58

Рашисты устроили штурм на Донбассе: получили по зубам от ВСУ и отползли с потерямиВидео

18:33

"Все может закончиться и завтра": эксперт рассказал, когда ждать контрнаступления ВСУ по всем фронтам

18:31

Дела Путина совсем плохи – на горизонте замаячило поражение России в войнемнение

18:25

Оккупанты бросили своих моряков умирать в море: детали мощного удара ВСУ на ЗмеиномВидео

Реклама
18:23

МВД о раздаче повесток всем подряд: "хватит позорной самодеятельности"

18:20

Чем война в Украине выгодна и полезна США: эксперт дал ответВидео

18:07

Полякова жестко осадила Федишин за новое скандальное заявлениеВидео

17:59

Годовалый ребенок умер после зверского изнасилования: новые факты о дикости оккупантовВидео

17:26

Берег Северского Донца стал кладбищем для 485 оккупантов и 70 единиц техникиВидео

17:25

Ждите погодных "сюрпризов": украинцев удивили прогнозом на лето-2022Видео

17:20

Победа Украины и последняя война России: у Зеленского назвали план поддержки для КиеваВидео

17:14

Гороскоп на лето 2022: чего ожидать водным знакам зодиака – проблемы, путешествия или счастье в любви

17:10

Приметы на 20 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

17:04

На Волыни мальчик молился, чтобы от болезни Путина никто не подобрал лекарств: Сеть покорило видео

16:57

Ад в Изюме: рашисты изнасиловали троих девятилетних девочек на глазах у материВидео

16:51

"Она патриот и гражданин России": Лев Лещенко назвал причину побега Пугачевой в Израиль

16:51

Дадут ли Украине вооружения, способные наносить удары по территории Россиимнение

16:45

Манипулирует голодом: РФ поставила миру наглый ультиматум

16:35

Секретарь СНБО Данилов рассказал, как изменилась помощь союзников Украины за время войныВидео

16:34

Виталий Портников. Украинцы вернут Крым и ДонбассВидеоблоги

16:30

ВСУ выходят на госграницу на Харьковщине: рашистов выбили из 23-х населенных пунктовВидео

16:18

Украина в ЕС, вне НАТО и договор с РФ по Крыму и Донбассу: Италия подала в ООН "мирный план"Видео

16:00

Хрустящий ролл из лаваша с грибной начинкой: самый вкусный рецепт за 5 минутВидео

15:59

Цены на АЗС рекордно взлетели: подорожал бензин, дизель и автогазВидео

Реклама
15:53

"Это не вопрос нескольких месяцев или лет": Шольц заявил, что для Украины "нет короткого пути в ЕС"

15:44

"Прилетел язвительный ответ": Боня выложила не лучшее фото Собчак в Каннах

15:42

УЗ жалуется на сотни гниющих оккупантов - Россия не хочет их забиратьВидео

15:33

Рашисты в панике: партизаны устроили взрывы в Мелитополе, Арестович рассказал подробностиВидео

15:30

Забирать авто у пьяных водителей и отдавать их ВСУ: в Раду внесли законопроектВидео

15:16

21-летний оккупант на суде попросил прощения у женщины за убийство ее мужа: она ответила

15:12

"Изолировали от группы": после концерта Шевчука к нему за кулисы пришли силовики

14:51

Украина мобилизует все ресурсы для реализации плана восстановления страны - Кубраков

14:44

Армия Украины отбила все атаки войск РФ на Авдеевском, Марьинском и Бахмутском направленияхВидео

14:41

СБУ задержала планировавшего диверсии на Днепропетровщине брата скандального Олега ЦареваВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять