Помощь на $40 миллиардов: Сенат США дал добро новому пакету для Украины

Одобрено выделение США $40 миллиардов Украине / Reuters

Конгресс Соединенных Штатов Америки одобрил выделение Украине помощи в размере 40 миллиардов долларов.

Соответствующее решение американские законодатели приняли в четверг, 19 мая, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что достаточное число сенаторов уже высказались за утверждение пакета помощи. Теперь документ направят на подпись президенту США Джо Байдену.

Во вторник большинство сенаторов высказались за проведение голосования по пакету помощи Украине в размере $39,8 млрд.

Что мешало принятию закона

Ранее сообщалось, что быстрому принятию законопроекта препятствовал сенатор-республиканец США от штата Кентукки Рэнд Пол.

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект в прошлый вторник.

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Ранее сообщалось о том, что страны G7 планируют инициировать бюджетную поддержку Украины на сумму почти 30 миллиардов евро.

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