"Месть за определенные действия": Князев прокомментировал судебное дело против него

Экс-глава Верховного суда заявил, что не знает, откуда в его кабинете взялась крупная сумма денег.

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Князев назвал местью судебное дело против него / коллаж Главред, фото НАБУ, pravo.ua

Бывший председатель Верховного суда Всеволод Князев прокомментировал дело против него, которое касается найденных денег. Он уверяет, что это все якобы является "местью за определенные действия". Об этом сообщает Укринформ.

"Я считаю дело местью за определенные свои действия, о которых известно членам Высшего совета правосудия. Считаю, что дело заказали. Национальное антикоррупционное бюро использовалось для выполнения заказа с определенной политической целесообразностью, которая, я думаю, прекрасно известна членам Высшего совета правосудия. Это то, что я хочу сказать. Прошу задуматься над этим. Прошу принять правильное решение", - сказал Князев во время заседания.

Он убеждает, что в сейфе якобы хранилась определенная сумма его личных денег, а о происхождении других он не знает. Князев акцентировал на том, что доступ к его кабинету имеет широкий круг лиц.

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Он решил не отвечать на вопрос о том, кто якобы заказал против него дело.

Следует отметить, что Высший совет правосудия удовлетворил представление САП о разрешении на содержание Князева под стражей.

"Представление заместителя генерального прокурора Клименко Александра Васильевича от 17 мая 2023 года о предоставлении разрешения на содержание под стражей Князева Всеволода Сергеевича удовлетворить", – объявил и. о. председателя ВСП Виталий Салихов.

Что известно о Князеве

15 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) разоблачило главу Верховного Суда Всеволода Князева на получении взятки в размере около 3 миллионов долларов.

16 мая, Всеволода Князева задержали. Об этом официально сообщили НАБУ и САП.

Кроме того, был задержан еще один фигурант коррупционной схемы. Подозрения им пока не выдвинуты.

Сколько грозит Князеву за взятку

Во вторник, 16 мая, экс-главе Верховного суда Всеволоду Князеву и его сообщнику - адвокату сообщили о подозрении.

Как сообщает руководитель САП, он лично сообщил о подозрении экс-главе Верховного суда и адвокату, разоблаченным на получении 2,7 млн долларов неправомерной выгоды.

Как сообщают журналисты, адвокатом является Олег Горецкий. Адвокат выступил посредником в передаче незаконного вознаграждения руководству Верховного суда для последующего принятия судебного решения в интересах бизнесмена.

Действия лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом - ред.). Князеву и адвокату может грозить лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет.

"Решается вопрос об обращении в Высший совет правосудия и Высшего антикоррупционного суда", - говорится в сообщении.

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