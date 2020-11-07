Потеря обоняния при COVID-19​: врачи назвали причину

Врачи просят пациентов с коронавирусом не стимулировать нос резкими запахами - это только навредит вам.
Коронавирус в Украине только набирает обороты, а первый симптом, который появляется при заболеваемости COVID-19 - это потеря обоняния. По словам медиков, если у вас пропало обоняние, вероятней всего COVID-19 пройдет в легкой форме.
Как говорит доктор Юлия Деева, вирус атакует рецепторы в носу человека, улавливающие запахи. Так ему легче пробиться в организм. Вирус повреждает их и затем запахи в нос попадают, а рецепторы не замечают этого.
"Соответственно, в мозг нет сигнала, что есть какой-то запах. Но проблема не с мозгом, а с передатчиком. Передатчики, как правило, тоже нормальные. Нервы, по которым идет возбуждения, они не поражены. Пораженные только клетки рецепторы, которые воспринимают этот раздражитель. Это как наушники, не включенные в компьютер", - рассказала врач ТСН.
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Врачи отмечают, что в мире еще не было случая, когда после коронавируса нюх не вернулся. Но такое было при осложнениях после гриппа.
"Пациенты, которые попадают в больницу, они в более тяжелом состоянии, чем те, что дома. И у них так, чтобы они жаловались именно на потерю обоняния, это очень редко. А у тех, кто на амбулаторном, почему-то чаще бывает, это так", — рассказала инфекционист Светлана Гук.
Врачи просят пациентов не стимулировать нос резкими запахами. Это только навредит. Можно обжечь слизистую оболочку и отсрочить выздоровление.
Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- По состоянию на пятницу, 6 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило более 440 тысяч человек. Коронавирус в Украине заразил за сутки еще более 9 тысяч человека.
- В Минздраве рассказали, когда в Украине введут карантин выходного дня.
- Кроме того, в метро Киева ужесточают контроль из-за карантина. К патрулированию в метро подключат Муниципальную охрану.