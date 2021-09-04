Пожар в костеле Святого Николая в Киеве: огонь уничтожил уникальный орган

Такой вид сейчас имеет костел Святого Николая после пожара / t.me/otkachenkokyiv

Министр культуры Украины Александр Ткаченко опубликовал фото костела Святого Николая после вспыхнувшего 3 сентября пожара. На кадрах - уничтоженный орган и люстра на полу.

По словам министра, костелу ничего не угрожает, но есть серьезная потеря.

"Сегодня утром, после осмотра результатов пожара в костеле Святого Николая на Большой Васильковской, скажу главное — благодаря оперативной реакции ГосЧС удалось избежать значительных повреждений здания. Костелу ничего не угрожает. Однако есть болезненная потеря — уникальный орган. Его, к сожалению, огонь уничтожил", — написал глава Минкульта в Telegram-канале.

Точную причину пожара установит следствие. Будет проведена детальная оценка повреждений костела, чтобы составить перечень срочных противоаварийных и реставрационных работ.

Как сообщал Главред, поздно вечером 3 сентября в Киеве вспыхнул костел Святого Николая. Возгорание возникло в органе во время репетиции. В результате масштабного пожара пострадало внутреннее убранство храма на первом и втором этажах, также был поврежден орган.

Огонь распространился на площадь в 80 "квадратов". Спасателям удалось локализировать пожар в 22:41, а в 23:26 — ликвидировать. Обошлось без пострадавших.