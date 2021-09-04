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Пожар в костеле Святого Николая в Киеве: огонь уничтожил уникальный орган

4 сентября 2021, 13:45
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Костелу ничего не угрожает, но есть серьезная потеря, рассказал министр культуры Александр Ткаченко.

Такой вид сейчас имеет костел Святого Николая после пожара
Такой вид сейчас имеет костел Святого Николая после пожара / t.me/otkachenkokyiv

Министр культуры Украины Александр Ткаченко опубликовал фото костела Святого Николая после вспыхнувшего 3 сентября пожара. На кадрах - уничтоженный орган и люстра на полу.

По словам министра, костелу ничего не угрожает, но есть серьезная потеря.

"Сегодня утром, после осмотра результатов пожара в костеле Святого Николая на Большой Васильковской, скажу главное — благодаря оперативной реакции ГосЧС удалось избежать значительных повреждений здания. Костелу ничего не угрожает. Однако есть болезненная потеря — уникальный орган. Его, к сожалению, огонь уничтожил", — написал глава Минкульта в Telegram-канале.

Точную причину пожара установит следствие. Будет проведена детальная оценка повреждений костела, чтобы составить перечень срочных противоаварийных и реставрационных работ.

  • Пожар в костеле Святого Николая
    Пожар в костеле Святого Николая t.me/otkachenkokyiv
  • Пожар в костеле Святого Николая
    Пожар в костеле Святого Николая t.me/otkachenkokyiv
  • Пожар в костеле Святого Николая
    Пожар в костеле Святого Николая t.me/otkachenkokyiv
  • Пожар в костеле Святого Николая
    Пожар в костеле Святого Николая t.me/otkachenkokyiv
  • Пожар в костеле Святого Николая
    Пожар в костеле Святого Николая t.me/otkachenkokyiv

Как сообщал Главред, поздно вечером 3 сентября в Киеве вспыхнул костел Святого Николая. Возгорание возникло в органе во время репетиции. В результате масштабного пожара пострадало внутреннее убранство храма на первом и втором этажах, также был поврежден орган.

Огонь распространился на площадь в 80 "квадратов". Спасателям удалось локализировать пожар в 22:41, а в 23:26 — ликвидировать. Обошлось без пострадавших.

viber
Александр Ткаченко масштабный пожар Костел
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