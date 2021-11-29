Правительство изменило условия продажи газа населению

Исходя из этого "Нафтогаз" может продавать топливо для населения только поставщикам, которые являются участниками балансирующей группы.
Кабинет министров Украины установил, что НАК "Нафтогаз Украины" может продавать газ для населения только поставщикам, которые входят в балансирующую группу.
Соответствующее постановление №1237 правительство приняло в понедельник, 29 ноября.
"Акционерному обществу "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" в период до 30 апреля включительно осуществлять продажу природного газа для нужд бытовых потребителей, при условии участия покупателя в балансирующей группе, созданной в соответствии с распоряжением Кабинета министров №1187 от 29 сентября 2021 года и Кодекса газотранспортной системы", - сказано в постановлении.
Напомним, поставщики газа снизили тарифы для населения на декабрь. Цены снизили сразу 36 компаний. Таким образом, цена на газ для населения оказалась ниже 8 грн за кубометр.
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