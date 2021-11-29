Правительство изменило условия продажи газа населению

Газ будут продавать по-новому / Reuters

Кабинет министров Украины установил, что НАК "Нафтогаз Украины" может продавать газ для населения только поставщикам, которые входят в балансирующую группу.

Соответствующее постановление №1237 правительство приняло в понедельник, 29 ноября.

"Акционерному обществу "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" в период до 30 апреля включительно осуществлять продажу природного газа для нужд бытовых потребителей, при условии участия покупателя в балансирующей группе, созданной в соответствии с распоряжением Кабинета министров №1187 от 29 сентября 2021 года и Кодекса газотранспортной системы", - сказано в постановлении.

Напомним, поставщики газа снизили тарифы для населения на декабрь. Цены снизили сразу 36 компаний. Таким образом, цена на газ для населения оказалась ниже 8 грн за кубометр.

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