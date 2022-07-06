Приказ отменён: Залужный поставил точку в скандале со справками для военнообязанных

Валерий Залужный / Facebook/CinCAFU

Приказ о порядке перемещения по стране военнообязанных в условиях военного времени отменён и отправлен на доработку, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

"Подчеркиваю, что этот документ изначально касался исключительно внутренней работы ТЦК и СП и не создавал обязательств, ограничений прав и свобод граждан Украины", - написал он в Facebook.

Главком ВСУ отметил, что несмотря на это, его появление в сети повлекло за собой "многочисленные манипуляции, разночтения и даже незаконные действия по препятствованию перемещению граждан, что стало основанием для дискредитации Вооруженных Сил Украины и военно-политического руководства государства".

"Поэтому начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины с целью недопущения дальнейших манипуляций вокруг этого вопроса принято решение об отмене действия Порядка с отправкой на доработку", - добавил Залужный.

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Скандал со справками для военнообязанных

В Украине разгорелся настоящий скандал после того, как во вторник стало известно, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины разработал порядок предоставления разрешения на выезд военнообязанным во время военного положения.

Как говорилось в сообщении Генштаба, для выезда за пределы своей области они должны будут получить разрешение в территориальных центрах комплектования. Такое разрешение будет действовать 30 суток, а в дальнейшем его снова можно будет получить в ТЦК.

Позднее появилось уточнение, согласно которому, если человек выезжает за пределы области, он должен прибыть к руководителю ТЦК, уточнить свои данные и получить такое разрешение.

При этом такое разрешение будет действовать 30 суток, а в дальнейшем такое разрешение снова можно будет получить в ТЦК.

На ситуацию отреагировал президент Владимир Зеленский. Он поручил высшему военному руководству страны доложить ему о порядке выдачи т.н. "разрешений", для военнообязанных, призывников и резервистов.

Позднее группа народных депутатов предложила законодательно уточнить порядок выезда призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства в пределах Украины.

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