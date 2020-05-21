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В Украине объявили призыв резервистов: кого ждут в ВСУ

21 мая 2020, 13:26

Офицеры будут назначены на должности слушателей курсов переподготовки.

Украина, призывники
В Украине объявили призыв резервистов / facebook.com/petroporoshenko

В Украине на военную службу в июне и июле 2020 года решили призвать офицеров запаса.

Кто из резервистов попадает под призыв в ВСУ

Как сообщили в Главном управлении персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины, министром обороны Украины подписан соответствующий приказ от 19 мая 2020 № 157 О призыве граждан Украины на военную службу о призыве лиц офицерского состава в июне-июле 2020 года.

При этом по 16 военно-учетным специальностям подлежат призыву 500 офицеров запаса в возрасте до 43 лет, которые закончили кафедры военной подготовки, имеют высшее образование не ниже бакалавра и не проходили военную службу.

Переподготовка резервистов: названы сроки

Подчеркивается, что офицеры будут назначены на должности слушателей курсов переподготовки и повышения квалификации при высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений для прохождения обязательной подготовки в течение трех месяцев.

Читайте такжеВесенний призыв-2020: Зеленский принял важное решение"Подготовку призванных офицеров на курсах переподготовки и повышения квалификации планируется начать со 2 июля 2020 года. Целью призыва офицеров является приобретение ими практических навыков и умений для вооруженной защиты Отечества, накопления военно-обученного ресурса в запасе после их увольнения, повышение уровня укомплектованности Вооруженных сил Украины офицерским составом", - подчеркнули в Генштабе.

После завершения подготовки предусматривается назначение офицеров на должности в воинские части ВСУ.

Участие резервистов в ООС: в Минобороны дали ответ

В Генштабе отмечают, что к участию в операции Объединенных сил призванные офицеры привлекаться не будут. Привлечение их к проведению ООС возможно лишь в добровольном порядке после заключения ими контракта о прохождении военной службы.

"На офицеров, которые будут призваны, распространяется весь пакет социальных льгот и гарантий военнослужащих по контракту. Также за ними сохраняются место работы, должность и средний заработок на предприятии, в учреждении, организации, независимо от подчинения и формы собственности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Минобороны прокомментировали планы об отказе от призыва на срочную службу.

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