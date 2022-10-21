Пропагандисты РФ везли ворованное: детали удара по Антоновскому мосту

В автомобиле ГАЗель, повреждённом в результате удара по мосту, находились вещи, украденные из кабинета Суспильне Херсон.
Под удар на Антоновском мосту, во время комендантского часа, попали пропагандисты РФ, который вывозили награбленное из Херсона.
Об этом рассказал сотрудник Суспильне Херсон Рустам Авдеев. Подробности сообщили в Twitter.
По его словам, в автомобиле ГАЗель, повреждённом в результате удара по мосту, находились вещи, украденные из его кабинета.
"Сама ГАЗелька тоже принадлежит Суспильному Херсон", - пояснил он.
Ранее сообщалось о том, что украинские военные поздно вечером 20 октября нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по переправе российских оккупантов, которую те построили через реку Днепр в Херсоне. Во время удара был уничтожен известный российский пропагандист Олег Клоков.
Клоков приезжал в Херсон, чтобы помогать оккупационной администрации делать в захваченном россиянами городе пропагандистский телеканал.
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