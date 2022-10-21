Пропагандисты РФ везли ворованное: детали удара по Антоновскому мосту

Пропагандисты РФ украли авто Суспильне Херсон / starhit.ru

Под удар на Антоновском мосту, во время комендантского часа, попали пропагандисты РФ, который вывозили награбленное из Херсона.

Об этом рассказал сотрудник Суспильне Херсон Рустам Авдеев. Подробности сообщили в Twitter.

По его словам, в автомобиле ГАЗель, повреждённом в результате удара по мосту, находились вещи, украденные из его кабинета.

"Сама ГАЗелька тоже принадлежит Суспильному Херсон", - пояснил он.

Ранее сообщалось о том, что украинские военные поздно вечером 20 октября нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по переправе российских оккупантов, которую те построили через реку Днепр в Херсоне. Во время удара был уничтожен известный российский пропагандист Олег Клоков.

Клоков приезжал в Херсон, чтобы помогать оккупационной администрации делать в захваченном россиянами городе пропагандистский телеканал.

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