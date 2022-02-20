Прямое попадание: на Луганщине враг уничтожил авто украинской стороны СЦКК

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В воскресенье, 20 февраля, российские наемники уничтожили грузовик ЗИЛ-131 украинских представителей Совместного центра контроля и координации (СЦКК).

Нападение произошло на мосту возле КПВВ "Счастье" в Луганской области, сообщили в пресс-центре ООС.

"20 февраля по направлению населенного пункта Веселая Гора российскими оккупационными войсками был произведен обстрел позиций Вооруженных сил Украины в направлении населенного пункта Счастье с применением миномета калибра 120-мм, станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 (6 выстрелов), станкового автоматического гранатомета 3 ), крупнокалиберного пулемета (10 очередей). В результате этого обстрела был уничтожен автомобиль марки ЗиЛ-131 украинской стороны совместного центра координации и контроля прекращения огня", – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что подразделения ООС держат ситуацию под контролем и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

"Вооруженные силы Украины соблюдают Минские договоренности и открывают огонь исключительно в тех случаях, когда действия российских оккупационных войск создают угрозу жизни и здоровью украинских воинов и мирных граждан", – сказано в сообщении.

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Ранее сообщалось о том, что на Донбассе российское оккупанты готовят провокации с обстрелом населенных пунктов с обвинениями в адрес Украины.

В ОТГ Восток подчеркнули, что по данным разведки боевики "ДНР" поставили задачу съемочным группам пропагандистов снять последствия обстрелов, якобы совершенных украинскими силами.

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