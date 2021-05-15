Путин готовит "превентивный удар": журналист оценил худший сценарий для Украины

Армию РФ стягивают на границу Украины / Facebook/mod.mil.rus

Киев и Москва неуклонно приближаются к новому раунду противостояния, заявил российский журналист Константин Эггерт.

Анализируя сближение Украины и НАТО он отметил, что президент РФ Владимир Путин вполне способен решиться на "превентивный удар" - пока (с его точки зрения) не поздно, пишет он в авторской колонке на DW.

"Учитывая мощный рост боеспособности вооруженных сил Украины, новый раунд ее противостояния с Россией способен превратиться в большую европейскую войну в черноморском регионе", - не исключил журналист.

Он считает, что после стольких лет углубляющегося сотрудничества возможное поражение Украины будет смотреться и как поражение Североатлантического альянса.

"Война ударит по мировым рынкам, поколеблет и без того шаткую стабильность южного фланга НАТО. Но самое главное - она политически расколет и фатально ослабит альянс, где Бухарестская девятка не первый год бьет тревогу, а другие союзники делают вид, что это их касается лишь отчасти. Такой исход и станет главным трофеем Кремля", - добавил Эггерт.

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Отвод войск РФ от границ Украины: