Путин готовит "превентивный удар": журналист оценил худший сценарий для Украины

Столкновение РФ и Украины может привести к большой европейской войне, говорит Константин Эггерт.
Киев и Москва неуклонно приближаются к новому раунду противостояния, заявил российский журналист Константин Эггерт.
Анализируя сближение Украины и НАТО он отметил, что президент РФ Владимир Путин вполне способен решиться на "превентивный удар" - пока (с его точки зрения) не поздно, пишет он в авторской колонке на DW.
"Учитывая мощный рост боеспособности вооруженных сил Украины, новый раунд ее противостояния с Россией способен превратиться в большую европейскую войну в черноморском регионе", - не исключил журналист.
Он считает, что после стольких лет углубляющегося сотрудничества возможное поражение Украины будет смотреться и как поражение Североатлантического альянса.
"Война ударит по мировым рынкам, поколеблет и без того шаткую стабильность южного фланга НАТО. Но самое главное - она политически расколет и фатально ослабит альянс, где Бухарестская девятка не первый год бьет тревогу, а другие союзники делают вид, что это их касается лишь отчасти. Такой исход и станет главным трофеем Кремля", - добавил Эггерт.
Читайте такжеВ США назвали главную цель Путина с войсками у границ Украины
Отвод войск РФ от границ Украины:
- Россия заявила о завершении учений во временно оккупированном Крыму и возвращении войск в пункты постоянной дислокации.
- В оккупированном Крыму на совещании об итогах действий российских войск в ходе внезапных проверок министр обороны РФ Сергей Шойгу решил завершить внезапную проверку, в рамках которой проводились учения, поскольку "все поставленные цели достигнуты".
- Ранее РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику.
- В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.