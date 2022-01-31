Путин может вторгнуться в Украину в любой момент: Пентагон раскрыл планы Кремля

Россия продолжает наращивать войска у границ с Украиной, подчеркнул Джон Кирби.
Спикер Пентагона Джон Кирби прокомментировал ситуацию с переброской войск РФ на границу с Украиной.
Как подчеркнул он в эфире Fox News, Россия продолжает наращивать войска у границ с Украиной, а Кремль располагает множеством вариантов для вторжения.
Официальный представитель американского оборонного ведомства уверен в том, что президент РФ Владимир Путин может в любой момент вторгнуться в Украину.
Он указал на собранные на российско-украинской границе и в Беларуси войска РФ, а также на активность России в Средиземном море и Атлантическом океане. Также он заявил, что Россия продолжает наращивать войска на границах с Украиной.
"У Путина есть много вариантов, если он хочет дальнейшего вторжения в Украину, и он может использовать некоторые из этих вариантов в ближайшее время", – отметил он.
"Мы все еще верим, что есть простор для дипломатии, и мы хотели бы, чтобы это было решением". - добавил пресс-секретарь Пентагона.
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Ранее сообщалось о том, что между администрациями президента США Джо Байдена и украинского главы государства Владимира Зеленского нарастает напряженность из-за трактовки ситуации с возможным военным вторжением РФ в Украину. В Киеве считают, что Украину используют как пешку в противостоянии Вашингтона с Москвой и требуют более серьезной поддержки. Байден и его советники раздражены заявлениями Зеленского, который "преуменьшает" вероятность прямой агрессии России.
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