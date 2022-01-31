Путин может вторгнуться в Украину в любой момент: Пентагон раскрыл планы Кремля

В США предупредили об угрозе вторжения РФ в Украину / Facebook/mod.mil.rus

Спикер Пентагона Джон Кирби прокомментировал ситуацию с переброской войск РФ на границу с Украиной.

Как подчеркнул он в эфире Fox News, Россия продолжает наращивать войска у границ с Украиной, а Кремль располагает множеством вариантов для вторжения.

Официальный представитель американского оборонного ведомства уверен в том, что президент РФ Владимир Путин может в любой момент вторгнуться в Украину.

Он указал на собранные на российско-украинской границе и в Беларуси войска РФ, а также на активность России в Средиземном море и Атлантическом океане. Также он заявил, что Россия продолжает наращивать войска на границах с Украиной.

"У Путина есть много вариантов, если он хочет дальнейшего вторжения в Украину, и он может использовать некоторые из этих вариантов в ближайшее время", – отметил он.

Реклама

"Мы все еще верим, что есть простор для дипломатии, и мы хотели бы, чтобы это было решением". - добавил пресс-секретарь Пентагона.

Читайте также"Употребляют наркотики?": в ЕП резко прошлись по Арахамии, призывавшему "не паниковать"

Ранее сообщалось о том, что между администрациями президента США Джо Байдена и украинского главы государства Владимира Зеленского нарастает напряженность из-за трактовки ситуации с возможным военным вторжением РФ в Украину. В Киеве считают, что Украину используют как пешку в противостоянии Вашингтона с Москвой и требуют более серьезной поддержки. Байден и его советники раздражены заявлениями Зеленского, который "преуменьшает" вероятность прямой агрессии России.

Читайте еще: