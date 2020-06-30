Эколог назвал причину сильных пылевых бурь в Украине

По Украине "ударили" сильные пылевые бури из-за уничтожения посадок, сообщил эколог / УНИАН

Эколог, директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко сообщил, что причина сильных пылевых бурь в Украине – уничтожение посадок (полезащитных полос).

За посадки сейчас никто не отвечает, поэтому украинцам придется жить с пылевыми бурями, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

Собеседник предупредил, что последствия пылевых бурь будут катастрофическими, поскольку картошке и пшенице необходима влага и защита от суховеев.

"Во времена товарища Сталина (советский диктатор Иосиф Сталин – Ред.) был принят и профинансирован План преобразования природы. Этим планом во многом были реализованы предложения выдающегося ученого Докучаева (Василий Докучаев – Ред.) по созданию полезащитных полос (посадок)", – поделился эксперт.

Борейко добавил, что к 70-м годам эти полосы разрослись, стали мощным заслоном на пути сильных ветров, эффективно задерживали влагу на полях, и благодаря этому урожайность повысилась, а пылевые бури прекратились.

"Когда в 1990-х годах разогнали колхозы и совхозы, то наше "умное" правительство не подумало о лесопосадках на полях. Они оказались "ничьими": никто за них не отвечал, никто за ними не ухаживал, никто их содержание не финансировал, никто не охранял", – добавил эколог.

Читайте такжеЭколог предупредил, когда Украине грозит голодПо его словам, поскольку посадки никто не охранял, то понаехали мужички с топорами-пилами и все порубили, особенно в степных областях.

"Потому в апреле этого года мы впервые столкнулись с таким явлением, как сильные пылевые бури", – подчеркнул эксперт.

Напомним, в апреле на части территории Киевской области и в Киеве были сильные пылевые бури. Эксперты говорили, что пылевые бури в Украине возникли из-за крайней степени распаханности земель.