Накрывшая Киев и область мощная пылевая буря привела к жертвам

Пылевая буря в Киевской области / Скриншот

В четверг, 16 апреля, на Киев и многие районы области обрушилась сильная пылевая буря.

Из-за опасного природного явления видимость, в том числе и на дорогах, резко ухудшилась.

Как рассказали в Киевской городской госадминистрации, ураганный ветер несет над Киевом облако пыли. В городе низкая видимость из-за пыльной бури и сильный ветер: в столице порывы ветра 17-22 м/с.

"Такое погодное явление обусловлено изменениями климата: бесснежная зима, отсутствие привычной нормы осадков. Как следствие - воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод, что и является причинами образования пыли, которую в столицу принес северный ветер", - говорится в сообщении.

Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре: все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; если вы оказались на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; в случае сильного ветра следует укрыться в ближайшем здании или природном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Как уточнила синоптик Наталья Диденко, в Киеве наблюдается сильный штормовой ветер.

"Пыльные бури в Украине - случаются, летом и как раз весной, вот в таких условиях, когда сухо и ветрено", - пояснила она в Facebook.

При этом она посоветовала не открывать окна и увлажнить помещения.

В то же время Диденко прогнозирует, что в пятницу, 17 апреля, ветер стихнет, только в восточных областях еще побудет порывистым, а в Приазовье - штормовым.

Карта сгущения штормовых воздушных потоков над Украиной / Фейсбук Н.Диденко

В то же время под Киевом из-за непогоды столкнулись шесть автомобилей, есть погибшие и травмированные, сообщили в Патрульной полиции.

"Предупреждаем о сильных порывах ветра в столице и ее окрестностях. Сейчас из-за пыли, поднявшейся вверх в результате сильного ветра, недостаточная видимость на автодорогах. Из-за непогоды на автодороге М-07 Киев-Ковель-Ягодин (55-й километр подъезда к Киеву) произошло серьезное ДТП с участием шести автомобилей (четыре грузовых и два легковых), есть погибшие и травмированные. Сейчас движение на этом отрезке перекрыто в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

В полиции призвали участников дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными, если есть возможность - отложить запланированную поездку.