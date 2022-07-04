Пыталась спасти подругу: жизни двух девочек трагически оборвались на Ровенщине

Жизни двух девочек трагически оборвались на Ровенщине / нацполиция, скриншот

На Ровенщине утонули две девочки. Возле реки Стрый они пасли скот, и в какой-то момент зашли в водоем.

Вероятно, из-за стремительного течения, сначала начала тонуть одна девочка, а ее подруга пыталась ее спасти, но в результате утонула сама, сообщили в пресс-службе полиции Ровенщины.

К правоохранителям обратилась 32-летняя женщина, которая сообщила, что ее дочь пошла купаться на реку с подругой и не вернулась.

"Полицейские установили, что девушки погнали на выпас скот. По словам свидетелей, зашли в реку, и, несмотря на замечания, продолжали ходить в воде. Вдруг одна из них начала тонуть, другая пыталась ее вытащить. На помощь девочкам бросился 16-летний местный житель. Однако спасти их не удалось", – говорится в сообщении.

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Напомним, ранее в селе Заречье Волынской области провалился под лед и утонул 13-летний местный житель. Его тело обнаружили в реке Луга. Предварительно известно, что вместе с друзьями мальчик играл на льду и попал в воду. Спасти его не удалось.

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