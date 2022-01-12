На Волыни 13-летний мальчик погиб из-за баловства на льду

Подросток играл на льду с друзьями и провалился.
В селе Заречье Волынской области провалился под лед и утонул 13-летний местный житель.
Его тело обнаружили в реке Луга около 13:00 в среду, 12 января, сообщает полиция Волынской области.
После сообщения об обнаружении тела на место происшествия прибыли полицейские, спасатели ГСЧС и другие профильные службы. Спасатели вытащили погибшего мальчика из водоема.
"Предварительно известно, что вместе с друзьями мальчик играл на льду и попал в воду. Спасти его не удалось", – говорится в сообщении.
В полиции отметили, что во время внесения этого случая в Единый реестр досудебных расследований будут квалифицировать дело по ст. 115 с примечанием "несчастный случай". Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.
В ГСЧС сообщили, что достали тело мальчика из воды в 13:33. Отмечается, что к трагедии привели шалости на льду.
Напомним, в Житомирской области мужчина с женой, которая была на восьмом месяце беременности, пошли рыбачить и утонули. Сиротами остались двое малолетних детей.
Ранее сообщалось, что в городе Буча Киевской области женщина с младенцем вышла гулять на лед после сильного потепления. Рядом с ней находились муж и еще трое маленьких детей.
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