Дома родителей ждали голодные дети: в Житомирской области утонули муж с беременной женой

Тело мужчины нашли на четвертый день, жену ищут до сих пор.
В Житомирской области муж с женой, которая была на восьмом месяце беременности, пошли рыбачить и утонули.
Тело мужчины спасатели с водолазами нашли сегодня, 10 декабря – на четвертый день поисков, пишет ТСН. Поиски 26-летней жены продолжаются.
Супруги пошли рыбачить 4 декабря. Тем временем дома их ждали двое детей. Родители долго не возвращались, и детям пришлось двое суток сидеть в голоде и холоде. Позже старшая дочь смогла вылезти в окно и сообщить родственникам об исчезновении родителей.
Тогда начались поиски пропавших. Спасатели обнаружили на воде опрокинутую лодку.
Вездеход спасателей пробил лед на водоеме, и тогда к поискам смогли присоединиться добровольцы на своих лодках.
Отмечается, что поисковая операция продолжится и завтра.
Ранее сообщалось, что под Киевом утонули дети с отцом, которые плавали на надувном матрасе. Супруги с двумя детьми плавали на надувных матрасах. Внезапно поднялся сильный ветер, волнами их начало относить дальше от берега.
Также ранее в Черниговской области в пруду утонули двое братьев-подростков. Детей пытался спасти отец, однако не смог их отыскать в воде.
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