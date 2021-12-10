Дома родителей ждали голодные дети: в Житомирской области утонули муж с беременной женой

В Житомирской области утонули муж с беременной женой / Скрын из видео

В Житомирской области муж с женой, которая была на восьмом месяце беременности, пошли рыбачить и утонули.

Тело мужчины спасатели с водолазами нашли сегодня, 10 декабря – на четвертый день поисков, пишет ТСН. Поиски 26-летней жены продолжаются.

Супруги пошли рыбачить 4 декабря. Тем временем дома их ждали двое детей. Родители долго не возвращались, и детям пришлось двое суток сидеть в голоде и холоде. Позже старшая дочь смогла вылезти в окно и сообщить родственникам об исчезновении родителей.

Тогда начались поиски пропавших. Спасатели обнаружили на воде опрокинутую лодку.

Вездеход спасателей пробил лед на водоеме, и тогда к поискам смогли присоединиться добровольцы на своих лодках.

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Отмечается, что поисковая операция продолжится и завтра.

Ранее сообщалось, что под Киевом утонули дети с отцом, которые плавали на надувном матрасе. Супруги с двумя детьми плавали на надувных матрасах. Внезапно поднялся сильный ветер, волнами их начало относить дальше от берега.

Также ранее в Черниговской области в пруду утонули двое братьев-подростков. Детей пытался спасти отец, однако не смог их отыскать в воде.

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