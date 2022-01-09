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"Любовались снегопадом": в Пакистане на трассе погибли 22 туриста, тысяча авто застряли в снегу

9 января 2022, 10:21

Среди погибших - полицейский, его жена и их шестеро детей, а также еще одна семья из пяти человек.

У Пакистане на трассе погибли 22 туриста, тысяча авто застряли в снегу / коллаж Reueters

В Пакистане как минимум 22 туриста погибли, застряв в своих автомобилях на севере страны. Туда съехались тысячи людей, чтобы насладиться видами сильного снегопада в городе Мурри на вершине холма.

Как сообщает BBC со ссылкой на данные экстренных служб, среди погибших было 10 детей. В полиции уточнили, что шесть человек замерзли в своих автомобилях, остальные, вероятно, погибли от удушья угарным газом из-за работающих двигателей автомобилей.

"Их автомобили не пострадали от деревьев, с ними не произошло каких-либо других инцидентов. По всей видимости, погибшие замерзли насмерть из-за крайне низкой температуры, однако точные причины их гибели определят спасатели", - сказал официальный представитель правительства штата Пенджаб Хасан Кхавар.

Среди погибших - полицейский, его жена и их шестеро детей, а также еще одна семья из пяти человек.

По информации Reuters, на данный момент военные все еще пытаются расчистить дороги и спасти тех, кто до сих пор находится в ловушке. Регион объявлен зоной бедствия.

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Министр внутренних дел Шейх Рашид рассказал, что столь критическая ситуация сложилась из-за огромного наплыва людей, прибывающих в небольшой городок.

"Впервые за 15-20 лет в Мурри съехалось такое большое количество туристов, что создало кризис", – сказал министр в видеообращении.

Он подтвердил, что около 1000 машин застряли на горной станции, возвышающейся над городом, и подтвердил гибель людей. Чиновник добавил, что на помощь гражданской администрации в спасательных операциях были отправлены взводы армии и военизированные формирования.

Напомним, ранее оккупированный Крым засыпало снегом. Там ухудшились погодные условия, налетел ураганный ветер, валявший деревья и сносящий крыши. Спасатели в ночь на 1 декабря зафиксировали самое большое количество случаев падения деревьев на автомобили.

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Пакистан снегопады
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