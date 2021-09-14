В России во время схождения огромного ледника погибли туристы

В России сошел ледник, погибли люди / фото:epod.usra.edu

Во время схождения огромного ледника на курортном горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии погибли два человека, один травмирован. Ледяная глыба сошла на туристов, когда они фотографировались на ее фоне, сообщает Интерфакс.

Трагедия произошла сегодня, 14 сентября, на высоте 2,2 тысячи метров в Алибекском ущелье.

Восхождение совершала группа из шести женщин из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края. Их сопровождал гид. Туристки во время привала пили чай. Четверо женщин решили сфотографироваться. В этот момент на них обрушился лед.

47-летняя жительница Красноярска погибла на месте.

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Напомним, ранее в районе города Норильск (Россия, Краснодарский край) на горнолыжный курорт сошла лавина. Под толщей снега оказались пять курортных домиков.

Тогда спасатели сообщали, что под снегом могут находиться по меньшей мере пять человек, среди них двое детей. Предварительно, все люди находятся в одном из заваленных снегом домов.

Индии сошел ледник - около 150 человек пропали без вести. Это произошло в штате Уттаракханд на севере страны. Все пропавшие без вести - рабочие со стройплощадки энергетического проекта Риши Ганга, сообщает Hindustan Times со ссылкой на заявление представителя государственных сил реагирования на стихийные бедствия Ридхима Аггарвала.