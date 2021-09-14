УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В России во время схождения огромного ледника погибли туристы

14 сентября 2021, 23:08
Прослушать новость
Остановить

Восхождение совершала группа из шести женщин из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края. Их сопровождал гид.

ледник
В России сошел ледник, погибли люди / фото:epod.usra.edu

Во время схождения огромного ледника на курортном горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии погибли два человека, один травмирован. Ледяная глыба сошла на туристов, когда они фотографировались на ее фоне, сообщает Интерфакс.

Трагедия произошла сегодня, 14 сентября, на высоте 2,2 тысячи метров в Алибекском ущелье.

Восхождение совершала группа из шести женщин из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края. Их сопровождал гид. Туристки во время привала пили чай. Четверо женщин решили сфотографироваться. В этот момент на них обрушился лед.

47-летняя жительница Красноярска погибла на месте.

Читайте такжеОпасное ЧП в Антарктиде: рядом с украинской станцией откололся огромный ледник

Реклама

Напомним, ранее в районе города Норильск (Россия, Краснодарский край) на горнолыжный курорт сошла лавина. Под толщей снега оказались пять курортных домиков.

Тогда спасатели сообщали, что под снегом могут находиться по меньшей мере пять человек, среди них двое детей. Предварительно, все люди находятся в одном из заваленных снегом домов.

Индии сошел ледник - около 150 человек пропали без вести. Это произошло в штате Уттаракханд на севере страны. Все пропавшие без вести - рабочие со стройплощадки энергетического проекта Риши Ганга, сообщает Hindustan Times со ссылкой на заявление представителя государственных сил реагирования на стихийные бедствия Ридхима Аггарвала.

viber
новости России туристы
Сейчас вы просматриваете новость «В России во время схождения огромного ледника погибли туристы». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на 12 сентября для всех знаков Зодиака: убытки, скандал или риск травмГороскоп на 12 сентября для всех знаков Зодиака: убытки, скандал или риск травм Мадонна беспечно вывернула грудь из тесного корсета прямо на сценеМадонна беспечно вывернула грудь из тесного корсета прямо на сцене Значение имени Наталья: характер, судьба, когда день ангела НатальиЗначение имени Наталья: характер, судьба, когда день ангела Натальи Языковой омбудсмен прокомментировал возможный переход Украины с кириллицы на латиницуЯзыковой омбудсмен прокомментировал возможный переход Украины с кириллицы на латиницу В Азовском море размножается хищник, опаснее медузВ Азовском море размножается хищник, опаснее медуз

Последние новости

23:12

Инсульт: новое исследование назвало фактор образа жизни, повышающий риск на 90%

23:08

В России во время схождения огромного ледника погибли туристы

22:33

Арестович назвал АТО "курортом для мальчиков" и попал в громкий скандал Видео

22:32

Сколько можно хранить свежую рыбу в холодильнике: что говорят эксперты по здоровью Видео

22:26

В МОН приняли важное решение по диссертации одиозного нардепа Кивы Видео

Реклама
22:00

Не питание и не упражнения: названы решения в отношении образа жизни, предсказывающие "успешное старение" Видео

21:58

В Минздраве пояснили, что будет с просроченными вакцинами от коронавируса Видео

21:49

В Украине ударит мороз и налетит резкое похолодание Видео

21:35

Генеральная уборка: насколько опасно для здоровья никогда не вычищать квартиру Видео

21:31

Apple презентовала iPhone 13: что изменилось и сколько стоит Видео

21:06

Кулеба очертил приоритеты Украины на Генассамблее ООН

20:37

Блокировка смартфонов Xiaomi в Крыму: в компании провели расследование и сделали заявление

20:05

В Обухове учеников вместо подготовки к ГИА заставляют танцевать с рушниками Видео

20:00

Вирусологи выявили "сверхчеловеческий" иммунитет против коронавируса Видео

19:55

Танцы с бубном вокруг встречи Зеленского и Путина: есть ли о чем говорить президентам Украины и РФ мнение

19:46

Запрет на работу и тюремный срок: медикам грозит серьезное наказание за подделку COVID-сертификатов

19:40

Польша намерена навсегда отказаться от российского газа

19:24

"Водкой угостила знакомая": 18-летняя мать "вырубилась" во время прогулки с младенцем в Каховке

19:20

Настя Каменских поразила сексуальной фигурой в платье самого модного оттенка этого сезона

18:57

Выяснилось, спасет ли вакцина против коронавируса от гриппа Видео

Реклама
18:49

Рост цен на газ в ЕС – не помеха для Киева: Украину ждет экономия из-за своей добычи топлива Видео

18:48

Только не с Россией: в Кабмине не исключили введения двойного гражданства в Украине

18:28

Оккупанты Крыма мечтают построить новый курортный город: где и когда

18:26

Хотели сделать "прикольное" видео: появились детали гибели 15-летнего подростка на Днепропетровщине

18:17

СМИ раскрыли причину смерти судьи Печерского райсуда Виталия Писанца Видео

18:01

В моду на осень 2021 входит полушэг - немного лохматая стрижка на длинные волосы в стиле 70-х Фото

17:58

План боевиков "ЛДНР" вместо "формулы Штайнмайера": у Кравчука заявили об ультиматуме РФ по Донбассу

17:09

В Киеве вернут штрафы и начнут наказывать нарушителей карантина Видео

16:50

Украина снова разрешит вывозить лес-кругляк: Рада намерена принять решение по требованию ЕС

16:44

Родственники опознали и похоронили: украинке 2 года пришлось доказывать в суде, что она жива

16:38

Выпрыгнул из штанов: Жириновский опозорился, критикуя Путина на росТВ Видео

16:25

Тело выбросили в лес: на Буковине ограбили и жестоко убили мужчину, который ехал купить авто Видео

15:52

Изнасиловали и вывезли за село: под Полтавой судят знакомых погибшей 16-летней девушки

15:52

Миллиард деревьев Зеленского: во сколько Украине обойдется проект президента

15:37

День ангела в октябре 2021 по церковному календарю: кто отмечает именины

15:33

"До последнего верил в чудо": внезапно умерла участница шоу Мастер Шеф

15:29

Минималка для врачей – 20 000 грн, стипендия 2000: Кабмин раскрыл бюджет на будущий год

15:22

"Я детей умножу на ноль": в Киеве неадекват обматерил девочку в очереди, которая хотела купить маску Видео

15:10

Рецепт осеннего шедевра: самая вкусная фаршированная тыква Видео

15:10

В одесской многоэтажке рухнул лифт: мама з двумя детьми чудом остались живы

Реклама
15:02

Вещи, которые нужно выбросить из своего гардероба уже сегодня Видео

14:38

По программе Зеленского "Большая стройка" тестируют новый формат экстренной медицинской помощи

14:37

Наплевали на языковой закон: в Хмельницком копы отказались говорить на украинском Видео

14:35

В Украине вырастут зарплаты, но через год: Шмыгаль обещает украинцам по 17,5 тыс. грн в месяц Видео

14:32

Не сдержал смех: Шмыгаль отреагировал на инициативу перехода Украины на латиницу Видео

14:28

Перелом ключицы и ушиб: в Киеве в магазине Эпицентр на ребенка рухнул шкаф Фото Видео

13:48

Налетит осенний дубак, врежет летняя жара: украинцам пообещали второе бабье лето Видео

13:27

Когда Михайлово чудо 2021: дата, традиции и запреты дня, молитва

13:23

В украинских магазинах выявили более 70 тыс. опасных товаров: что продавали людям Видео

13:12

Шантаж Газпрома из-за СП-2 обрушил газовый рынок Европы: Шмыгаль предупредил о цене на газ в Украине Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять