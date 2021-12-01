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Крушил авто и валил деревья: на оккупированный Крым обрушился мощный ураган и снегопад

1 декабря 2021, 16:26

В Крыму ожидают дожди, переходящие в снег и ветер 25-30 м/с.

  • Снегопад в Крыму
    Снегопад в Крыму Telegram Крыминформ
  • Снегопад в Крыму
    Снегопад в Крыму Telegram Крыминформ
  • Снегопад в Крыму
    Снегопад в Крыму Telegram Крыминформ
  • Снегопад в Крыму
    Снегопад в Крыму Telegram Крыминформ
  • Снегопад в Крыму
    Снегопад в Крыму Telegram Крыминформ

В первый день зимы оккупированный Крым засыпало снегом. Там ухудшились погодные условия, налетел ураганный ветер, валявший деревья и сносящий крыши.

Как сообщает Telegram Крыминформ, спасатели в ночь на 1 декабря зафиксировали самое большое количество случаев падения деревьев на автомобили.

"Минувшей ночью зарегистрирован 21 происшествие с падением деревьев, из них 10 связано с падением на автомобили. В основном все это произошло в Ялте", – говорится в сообщении МЧС.

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Кроме того, на полуострове действует штормовое предупреждение. Ожидаются дожди, переходящие в снег и ветер 25-30 м/с.

В то же время такая погодная ситуация не помешала городским "властям" Симферополя запустить фонтан на обновленной площади Куйбышева, торжественное открытие которой отменили из-за непогоды.

Как ранее сообщали, по Львову пронесся ураган. Сильный ветер повалил деревья. Также с домов падали куски фасада и проломили крыши других зданий.

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