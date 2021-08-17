УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Львов постигла непогода: обесточены больше сотни населенных пунктов

17 августа 2021, 11:37
Прослушать новость
Остановить

Стихия обрушилась на культурную столицу Украины во вторник, 17 августа.

Во Львове повалены десятки деревьев / Варта

Утром во вторник, 17 августа, грозы и порывы ветра обрушились на Львовщину и оставили без электричества 123 населенных пункта области.

Как сообщает "Львовоблэнерго", также частично без электроэнергии оказались 68 пунктов.

Над устранением последствий непогоды работают 79 единиц техники.

Кроме этого, непогода повалила десятки деревьев. Во Львове дерево упало на аттракцион в Парке Культуры, буквально в метре от домика охранника. Также множество поваленных деревья можно заметить в дворах домов.

Напомним, ранее непогода затронула Полтаву. По городу пронесся сильный ливень со шквальным ветром. Стихия разгулялась до такой степени, что в городе мгновенно были повалены деревья, сорваны крыши с домов и повреждены автомобили.

Также ранее во Львове из-за сильного ливня с ураганным ветром скончалась молодая влюбленная пара. Парень пришел к девушке на первое свидание. Они встретились в парке. Там же на лавочке решили переждать дождь. Но на них обрушилось дерево и фонарь.

погода новости Львова
Сейчас вы просматриваете новость «Львов постигла непогода: обесточены больше сотни населенных пунктов». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Настя Ивлеева бесстыже показала сочные ягодицы в розовых стрингах перед зеркаломНастя Ивлеева бесстыже показала сочные ягодицы в розовых стрингах перед зеркалом Как Байден сам себя обманул, выведя войска из АфганистанаКак Байден сам себя обманул, выведя войска из Афганистана Масло по 100 гривен: в Украине рекордно взлетят цены на продуктыМасло по 100 гривен: в Украине рекордно взлетят цены на продукты Подкуп военных и расстрел пленных: как Талибану удалось захватить АфганистанПодкуп военных и расстрел пленных: как Талибану удалось захватить Афганистан Как украинцев еще глубже загоняют в "тень"Как украинцев еще глубже загоняют в "тень"

Последние новости

11:49

Ребенок за $70 тыс.: в Киеве разоблачили схему продажи младенцев за границу

11:39

На границе с Молдовой начинается "Большая стройка" моста через Днестр на трассе Немиров-Ямполь

11:37

Львов постигла непогода: обесточены больше сотни населенных пунктов Видео

11:23

Финалистка Супер топ-модели по-украински снялась топлес и похвалилась фигурой

11:20

Один регион "накроет" всю страну: Украине в случае вспышки COVID-19 грозит резкое усиление карантина

Реклама
11:14

Сотни афганских беженцев прорвались на американский грузовой самолет: их эвакуировали из Кабула Видео

11:06

Стало известно, в каком новом фильме играет Скарлетт Йоханссон

10:41

Роженица выбросила из окна чужого ребенка: малыш скончался Видео

10:32

Надя Дорофеева топлес перед окном произвела фурор в одних черных трусиках

10:20

В Днепре подросток убил бездомного - СМИ

10:16

Кабул под властью Талибана: 12 украинцев остались на базах США и находятся в опасности – СМИ Видео

09:43

В Украине объявили чрезвычайную пожарную опасность: какие области в зоне риска Видео

09:24

Смертельная авария под Черновцами: виновник сбежал с места ДТП Видео

09:17

"Люцифер" уже в Украине: синоптик предупредил об опасности раскаленного воздуха из Сахары Видео

09:15

Вырастут цены на связь и усилится контроль: чего ждать украинцам от продажи SIM-карт по паспортам

08:54

"За такое, с*ка, его расчленить надо, мр*зь": в Одессе разъяренные пассажиры толпой избили мужчину Видео

08:35

В МВД заявили о создании в Украине Центра противодействия природным стихийным бедствиям Видео

08:26

Коронавирус в Украине 17 августа: за сутки поставили 890 новых диагнозов

07:55

На Киевщине злоумышленники подрезали и обокрали пасечника, их подозревают в ряде преступлений Видео

07:43

Пришел последний жаркий день лета: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине

Реклама
07:08

Гороскоп на 17 августа для всех знаков Зодиака: знаки судьбы, разрыв или неоценимая услуга

06:58

"Сиськи класнючие": Оля Полякова без комплексов посветила ягодицами и аппетитной грудью

06:48

"Сожалений о решении вывести войска нет": Байден обратился к нации по поводу Афганистана Видео

06:13

Меркель привезет в Украину ультиматумы от Путина мнение

05:40

Диетолог объяснила, почему нельзя пить остывший чай

05:09

О каких проблемах в организме говорит состояние волос – ответ трихолога Видео

04:40

Как нельзя хранить одежду: важные советы для каждой женщины Видео

04:24

Кто-то "помог" уйти из жизни: эксперт выдвинул неожиданную версию гибели Павлова Видео

04:02

Изобретен новый диетный способ борьбы с диабетом - комментарий ученых

03:22

Украинцам хотят выдавать зарплату виртуальной гривной: что придумали в Кабмине

03:00

Праздники в сентябре 2021 в Украине: День знаний, День предпринимателя и День кино

02:59

Финалистка Холостяка разделась и свела с ума поклонников умопомрачительными формами

02:31

Ученые изобрели необычный способ экспресс-похудения

01:55

Пекло задержится: синоптик рассказала, когда жару вытеснит мощный грозовой циклон Видео

01:31

Захват Афганистана Талибаном: генерал СБУ предупредил об опасности для Украины Видео

00:40

Синоптики рассказали, какой будет зима в Украине Видео

00:20

Названа самая полезная каша для завтрака Видео

16 августа, понедельник
23:54

В Киеве повязали одиозного бизнесмена и бывшего нардепа

23:23

Стали известные новые детали смены тренера сборной Украины по футболу Видео

22:51

Украинские спасатели, тушившие масштабные пожары в Греции, вернулись домой Видео

Реклама
22:33

Ученые нашли способ сохранить интеллект в старости

22:33

Ситуация в Афганистане: Совбез ООН призвал к созданию нового правительства Видео

22:13

Как холестерин "хороший", а какой - "плохой": ответ диетолога

22:07

Эксперт пояснил, почему смерть мэра Кривого Рога бьет по рейтингу Зеленского Видео

21:59

Попросил не шуметь: в Киеве подрезали бойца муниципальной стражи

21:57

Названы ежедневные привычки, которые ослабляют организм и влияют на иммунитет Видео

21:23

В Минздраве пообещали награду за прививку от коронавируса

21:14

В детском лагере Одессы масштабная вспышка COVID-19 Видео

20:55

"Полный провал": Меркель резко высказалась о ситуации в Афганистане Видео

20:23

Стало известно, на каком уровне госслужащие владеют украинским языком

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять