Львов постигла непогода: обесточены больше сотни населенных пунктов

Во Львове повалены десятки деревьев / Варта

Утром во вторник, 17 августа, грозы и порывы ветра обрушились на Львовщину и оставили без электричества 123 населенных пункта области.

Как сообщает "Львовоблэнерго", также частично без электроэнергии оказались 68 пунктов.

Над устранением последствий непогоды работают 79 единиц техники.

Кроме этого, непогода повалила десятки деревьев. Во Львове дерево упало на аттракцион в Парке Культуры, буквально в метре от домика охранника. Также множество поваленных деревья можно заметить в дворах домов.

Напомним, ранее непогода затронула Полтаву. По городу пронесся сильный ливень со шквальным ветром. Стихия разгулялась до такой степени, что в городе мгновенно были повалены деревья, сорваны крыши с домов и повреждены автомобили.

Также ранее во Львове из-за сильного ливня с ураганным ветром скончалась молодая влюбленная пара. Парень пришел к девушке на первое свидание. Они встретились в парке. Там же на лавочке решили переждать дождь. Но на них обрушилось дерево и фонарь.