Беременная утонула с мужем: на Житомирщине нашли тело погибшей матери двоих детей

Водолазы помогли поднять обнаруженное тело женщины на поверхность и доставить на берег
В селе Парипсы Попельнянской общины Житомирской области в водоеме спасатели выловили тело беременной женщины, которая вместе с мужем ушла несколько дней назад порыбачить.
Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Житомирской области, завершился поиск супругов, которые, по предварительной информации, отправились рыбачить на водоем.
Отмечается, что на месте происшествия до прибытия водолазов работало 4 лодки со спасателями и местными жителями.
"На одной из них около 12:20 пожарному-спасателю удалось зацепить на крючок спиннинга верхнюю одежду погибшей. Водолазы помогли поднять обнаруженное тело женщины на поверхность и доставить на берег", – рассказали спасатели.
Тело мужчины водолазы выловили накануне, беременную женщину искали. В полиции отметили, что, по предварительной версии судмедэкспертизы, причиной смерти мужчины является утопление.
Трагедия на Житомирщине
Напомним. в Житомирской области муж с женой, которая была на восьмом месяце беременности, пошли рыбачить и утонули.
Тело мужчины спасатели с водолазами нашли 10 декабря – на четвертый день поисков.
Супруги пошли рыбачить 4 декабря. Тем временем дома их ждали двое детей. Родители долго не возвращались, и детям пришлось двое суток сидеть в голоде и холоде. Позже старшая дочь смогла вылезти в окно и сообщить родственникам об исчезновении родителей.
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