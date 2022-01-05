"Что у людей в головах?": под Киевом женщина с младенцем вышла гулять на лед при +8

Под Киевом родители вывели детей на опасный лед / dtp.kiev.ua

В городе Буча Киевской области женщина с младенцем вышла гулять на лед после сильного потепления. Рядом с ней находились мужчина и еще трое маленьких детей.

На опубликованном фото в Telegram-канале dtp.kiev.ua видно, что взрослые с детьми вышли на середину водоема.

"Не могу не поделиться. Вчера гуляли в парке и увидели такую картину. Мама с младенцем, папа и еще трое детей прогуливались посреди озера на льду. Это при том, что позавчера было до +8, вчера –1. И не просто прогуливались, а провели там минут 20. Что у людей в головах?! Озеро в городе Буча. Берегите себя и детей", – говорится в сообщении.

Семья под Киевом вышла на опасный лед/ dtp.kiev.ua

Напомним, не так давно в Херсонской области на тонком льду утонули двое ребят 8 лет. Их пытались найти родители, но было уже слишком поздно.

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