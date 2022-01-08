Пять человек погибли в собственном доме в ночь под Новый год: новые подробности трагедии под Одессой

Юрий Головин собирался взять под опеку троих детей своей умершей сестры / Фото соцсети

Ужасная трагедия произошла в новогоднюю ночь в Одесской области. В дачном доме на Надлиманском массиве обнаружили мертвыми пять человек. Погиб 41-летний мужчина, 71-летняя женщина и трое детей - 9-летний мальчик, а также две девочки 5 и 7 лет.

Все погибшие - члены одной семьи, причиной смерти стало отравление выхлопами генератора. Людей обнаружили в кроватях, а рядом с детьми так и остались лежать нераскрытые подарки, передает Obozrevatel.

В полицию обратился друг и коллега погибшего Юрия Головина и сообщил, что связь с мужчиной оборвалась, с 1 января он не отвечал на звонки. Когда двери дачного домика вскрыли, все лежали в своих кроватях и были мертвы.

Юрий спал на втором этаже в своей спальне, а дети и бабушка - внизу. Умерли они во сне. Рядом с детьми лежали неоткрытые новогодние подарки.

Наталья Головина, мама Юрия / Фото соцсети

Местная дачница рассказала, что семья постоянно жила в Надлиманском массиве. В начале минувшего года умерла родная сестра Юрия, у которой остались трое детей. Мужчина собирался взять над ними опеку.

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"Он занимался оформлением документов, вроде бы даже уже опеку над одной из девочек оформил. Все они жили тут. Старшего племянника он часто увозил с собой в Одессу, вероятно, мальчик там ходил в школу. А младшие дети были с бабушкой Натальей", – рассказала женщина.

Сам Юрий развелся с женой около восьми лет, его родной сын остался жить с матерью. О погибшем отзываются как о спокойном и порядочном человеке. Его работа была связана с компьютерным бизнесом.

В Одессе у него была квартира, но семья решила остаться жить на даче. В этом же районе Юрий строил дом.

Перед Новым годом 31 декабря на их дачном массиве отключили свет. Семья решила использовать генератор и занесла его в кладовку. Электричество включили на следующий день, но люди уже отравились выхлопами.

К слову, использовать генератор в жилом помещении категорически запрещено.

После трагедии полиция Одесской области открыла уголовное производство по ст. 115 УК Украины – умышленное убийство с пометкой "несчастный случай".

Напомним, в Сумах целая семья отравилась угарным газом. Из-за нарушения в установлении газового водонагревателя в больницу попали трое взрослых и трое детей. Жизнь всех пострадавших уже вне опасности: семью спасла быстрая реакция и звонок на "103".

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