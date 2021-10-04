Трое взрослых и трое детей едва не отправились на тот свет из-за газовой колонки

В больницу попала целая семья / скриншот с видео

В Сумах целая семья отравилась угарным газом. Из-за нарушения в установлении газового водонагревателя в больницу попали трое взрослых и трое детей.

Жизнь всех пострадавших уже вне опасности: семью спасла быстрая реакция и звонок на "103". 39-летнего мужчины, его 38-летнюю жену и их родственника-пенсионера уже отпустили домой. Трое детей еще остаются в больнице - их уже перевели с реанимации в обычную палату, пишет "ТСН".

Как рассказали полиции, потерпевшие пользовались проточным газовым водонагревателем. Когда женщина пошла купаться в ванную и нагреватель заработал на полную мощь, то тошноту и головную боль начали чувствовать и дети, и взрослые. Собственно, их всех спасло то, что они сразу заподозрили угарный газ и незамедлительно вызвали скорую. Во всех них действительно подтвердилось отравления угарным газом.

Одновременно всем стало плохо

Специалисты газовой службу уже обследовали квартиру. Газ отключили. Выяснилось, что несколько лет назад во время ремонта они снимали вытяжку из газового нагревателя.

"У них не было газовой вытяжки. Когда женщина ушла купаться, одновременно всем стало плохо", — говорит руководитель газовой службы Андрей Ивахненко.

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Супруги, в квартире которых произошел инцидент, сейчас дома, но общаться отказываются. В свою очередь, газовики говорят, что в отравлении виноваты именно хозяева. Поэтому газ в квартиры не подадут, пока вытяжку не установлены, а также не проверят безопасность всей газовой системы.

Ранее мы рассказывали, что в Ивано-Франковске в общежитии колледжа технологий и бизнеса отравились угарным газом студенты. В больницу было госпитализировано 8 детей, трое пострадавших оказались в реанимации в тяжелом состоянии.