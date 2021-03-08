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В Киеве в результате пожара в сауне на Борщаговке погибли трое

8 марта 2021, 09:35
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В результате пожара произошло разрушение деревянного перекрытия между первым и вторым этажами.

В Киеве произошел смертельный пожар / DSNSKyiv

В ночь на понедельник, 8 марта, в Святошинском районе Киева в результате пожара в здании недостроенной сауны погибли три человека.

Как сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в 01:26 в Святошинском районе в здании недостроенной сауны (размером 10х8 м) возник пожар.

Спасатели ликвидировали пожар в 3:10 в ночь на понедельник. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода и отделка на площади 80 м2.

Пожар возник в пристроенной бане на первом этаже частного 2-этажного домовладения по улице Якова Качуры.

/ DSNSKyiv

В результате пожара произошло разрушение деревянного перекрытия между первым и вторым этажами.

/ DSNSKyiv

К тушению привлекалось 29 человек и 5 единиц техники ГСЧС. Обстоятельства трагического случая выяснять правоохранительные органы.

/ DSNSKyiv
/ DSNSKyiv

Пожар в больнице Черновцов:

  • 27 февраля, в Черновцах в палате на 2-м этаже здания городской больницы № 1 произошел пожар, погиб пожилой мужчина.
  • По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в палате "загорелась кислородная трубка (хлопок)".
  • Первый заместитель начальника Управления ГСЧС в Черновицкой области Александр Айсюк сообщил, что в результате пожара в палате, где лечат больных COVID-19 пациентов, также пострадали два человека: один мужчина травмировался в результате пожара, а другой – надышался угарным газом.
  • Один из пострадавших находится в реанимационном отделении с ожогами 3-4 степени.
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