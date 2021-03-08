В Киеве в результате пожара в сауне на Борщаговке погибли трое

В Киеве произошел смертельный пожар / DSNSKyiv

В ночь на понедельник, 8 марта, в Святошинском районе Киева в результате пожара в здании недостроенной сауны погибли три человека.

Как сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в 01:26 в Святошинском районе в здании недостроенной сауны (размером 10х8 м) возник пожар.

Спасатели ликвидировали пожар в 3:10 в ночь на понедельник. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода и отделка на площади 80 м2.

Пожар возник в пристроенной бане на первом этаже частного 2-этажного домовладения по улице Якова Качуры.

/ DSNSKyiv

В результате пожара произошло разрушение деревянного перекрытия между первым и вторым этажами.

/ DSNSKyiv

К тушению привлекалось 29 человек и 5 единиц техники ГСЧС. Обстоятельства трагического случая выяснять правоохранительные органы.

/ DSNSKyiv

/ DSNSKyiv

Пожар в больнице Черновцов: