В Киеве в результате пожара в сауне на Борщаговке погибли трое

В результате пожара произошло разрушение деревянного перекрытия между первым и вторым этажами.
В ночь на понедельник, 8 марта, в Святошинском районе Киева в результате пожара в здании недостроенной сауны погибли три человека.
Как сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в 01:26 в Святошинском районе в здании недостроенной сауны (размером 10х8 м) возник пожар.
Спасатели ликвидировали пожар в 3:10 в ночь на понедельник. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода и отделка на площади 80 м2.
Пожар возник в пристроенной бане на первом этаже частного 2-этажного домовладения по улице Якова Качуры.
В результате пожара произошло разрушение деревянного перекрытия между первым и вторым этажами.
К тушению привлекалось 29 человек и 5 единиц техники ГСЧС. Обстоятельства трагического случая выяснять правоохранительные органы.
Пожар в больнице Черновцов:
- 27 февраля, в Черновцах в палате на 2-м этаже здания городской больницы № 1 произошел пожар, погиб пожилой мужчина.
- По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в палате "загорелась кислородная трубка (хлопок)".
- Первый заместитель начальника Управления ГСЧС в Черновицкой области Александр Айсюк сообщил, что в результате пожара в палате, где лечат больных COVID-19 пациентов, также пострадали два человека: один мужчина травмировался в результате пожара, а другой – надышался угарным газом.
- Один из пострадавших находится в реанимационном отделении с ожогами 3-4 степени.
Автор: Алексей Тычина