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Под Одессой нашли мертвой целую семью, в том числе троих детей

5 января 2022, 07:26
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Мужчина с двумя девочками и мальчиком, над которыми он взял опеку после смерти сестры, уехал к своей матери, а на следующий день перестал выходить на связь.

Копы обнаружили тела пяти людей в дачном доме / Фото od.npu.gov.ua

В Одесской области в дачном доме на Надлиманском массиве обнаружили мертвыми пять человек, в том числе троих малолетних детей - возрасте пяти, семи и девяти лет. Погиб также 41-летний мужчина и 71-летняя женщина.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в полицию обратился друг семьи и сообщил: мужчина с двумя девочками и мальчиком, над которыми он взял опеку после смерти сестры, 31 декабря уехал к своей матери, а на следующий день перестал выходить на связь.

В дальнейшем все пятеро были обнаружены мертвыми в доме, принадлежащем пенсионерке.

На месте происшествия работают правоохранители территориального отдела полиции. Установлено, что признаков насилия на телах не обнаружено, следов проникновения в помещение нет.

Предварительная причина смерти семьи – удушение угарным газом от топливного генератора.

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Событие квалифицировано по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай". Тела будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу, после выводов которой определят окончательную правовую квалификацию случившегося.

Напомним, в Сумах целая семья отравилась угарным газом. Из-за нарушения в установлении газового водонагревателя в больницу попали трое взрослых и трое детей. Жизнь всех пострадавших уже вне опасности: семью спасла быстрая реакция и звонок на "103".

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