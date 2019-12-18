"Не откачали": в Харькове погибли отец и маленький ребенок

В Харькове погибли мужчина и его маленький сын / Скриншот с hk.npu.gov.ua

В понедельник, 16 декабря, поздно вечером в Шевченковском районе Харькова в одной из квартир на кухне нашли мужчину без сознания, а в комнате ребенка и беременную женщину, которые тоже были без сознания.

Инцидент произошел по адресу ул. Крымская, 6а, на втором этаже дома, мужчину, женщину и ребенка вынесли на свежий воздух и пытались "откачать", сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины на Харьковщине.

В ведомстве добавили, что мужчину и ребенка не смогли спасти. Погиб мужчина, 1984 года рождения, и его 2-летний сын.

Пострадавшая женщина - 1990 года рождения, ее доставили в больницу, предварительный диагноз - отравления угарным газом.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что возможная причина гибели людей - неисправность газовой колонки. Начато производство по п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса с пометкой несчастный случай.

Ранее сообщалось, что в поселке Роздол Львовской области в одном из домов в ванной погибла 11-летняя девочка. Позже СМИ выяснили, что предварительная причина смерти ребенка - отравление угарным газом.