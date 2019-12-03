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Смерть девочки в ванне на Львовщине: жуткие подробности

3 декабря 2019, 16:33

Правоохранители узнали, что ребенок уже не дышал, когда приехала скорая.

Во Львовской области ребенок мог погибнуть из-за котла - Новости Львовщины
На Львовщине девочка могла погибнуть из-за котла / УНИАН

Во Львовской области 11-летнюю девочку - Диану - в ванне с водой нашла без сознания ее мать, голова девочки были на поверхности, поэтому не было похоже, что она захлебнулась.

Мать вызвала скорую, но когда медики приехали - девочка уже не дышала, пишет ТСН со ссылкой на правоохранителей.

По их данным, в ванной работал газовый котел, и ребенок, по предварительным данным, отравился угарным газом.

"…Поскольку ребенок не реагировал на ее слова, то женщина зашла в ванную комнату посмотреть, что с ней произошло. Обнаружила ее без сознания…", - сказал следователь Николаевского отделения полиции Николай Волчанский. 

Котел отправлен на экспертизу. Поскольку в ванной нельзя устанавливать газовые приборы, начато производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности.

Ранее сообщалось, что 11-летняя девочка погибла в ванной в одном из домов, расположенных в поселке Роздол Львовской области. Правоохранители узнали о гибели ребенка вечером 29 ноября.

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