Смерть девочки в ванне на Львовщине: жуткие подробности

На Львовщине девочка могла погибнуть из-за котла / УНИАН

Во Львовской области 11-летнюю девочку - Диану - в ванне с водой нашла без сознания ее мать, голова девочки были на поверхности, поэтому не было похоже, что она захлебнулась.

Мать вызвала скорую, но когда медики приехали - девочка уже не дышала, пишет ТСН со ссылкой на правоохранителей.

По их данным, в ванной работал газовый котел, и ребенок, по предварительным данным, отравился угарным газом.

"…Поскольку ребенок не реагировал на ее слова, то женщина зашла в ванную комнату посмотреть, что с ней произошло. Обнаружила ее без сознания…", - сказал следователь Николаевского отделения полиции Николай Волчанский.

Котел отправлен на экспертизу. Поскольку в ванной нельзя устанавливать газовые приборы, начато производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности.

Ранее сообщалось, что 11-летняя девочка погибла в ванной в одном из домов, расположенных в поселке Роздол Львовской области. Правоохранители узнали о гибели ребенка вечером 29 ноября.