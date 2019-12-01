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Купалась в ванной: на Львовщине при странных обстоятельствах погибла 11-летняя девочка

1 декабря 2019, 11:06

Для нагрева воды в ванной комнате использовалась газовая колонка.

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото / Jacob Lund / Shutterstock.com

Во Львовской области в ванной комнате погибла 11-летняя девочка. Местные  правоохранители расследуют события загадочной смерти.

Сообщение о смерти ребенка в одном из домов в поселке Роздол поступило в полицию от медиков 29 ноября около 19.20. При осмотре тела следов насильственной смерти обнаружено не было. Сообщается, что для нагрева воды использовалась газовая колонка. Одной из причин смерти следователи рассматривают отравление угарным газом.

Проводится досудебное расследование. Возбуждено уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Напомним, 28 ноября, в Одессе в одной из девятиэтажек в результате пожара погибли 82-летняя женщина и 3-летняя девочка. Огонь охватил площадь 10 квадратных метров.

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