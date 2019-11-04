"Сломана челюсть": появились жуткие подробности убийства девочки под Одессой

Дарья Дробот, по предварительным данным, умерла от удушения / od.npu.gov.ua

Медики предварительно установили, что причиной смерти 14-летней Дарьи Дробот под Одесской стала асфиксия - удушение.

У погибшей сломана челюсть, пишет УНН, ссылаясь на данные правоохранителей.

По предварительным сведениям, задержанный по подозрению в убийстве 15-летний парень мог убить девушку из-за того, что после употребления алкоголя у них внезапно возникли неприязненные отношения.

Агентство также узнало, что мобильный телефон погибшей нашли у молодой женщины. Она утверждала, что получила мобильник в качестве подарка от возможного убийцы.

Дробот училась в Одессе - в школе №71, были адекватной, ее семья - благополучная, рассказала замдиректора департамента образования и науки Одесского горсовета Оксана Скебало на совещании в одесской мэрии, пишет УНИАН.

Мэр Одессы Геннадий Труханов отметил, что, насколько он понимает, задержанный по подозрению в убийстве парень учился в той же школе.

"…Ситуация будет изучаться - сегодня (в понедельник, 4 ноября - Ред.) специалисты выедут в школу, которые проверят, какая работа проводилась психологом, и проанализируют ситуацию в классе", - сказала Скебало.

Напомним, Дарья Дробот ушла из дома 2 ноября и не вернулась. Девушку нашли мертвой в Лиманском районе Одесской области в лесополосе. Позже выяснилось, что до гибели Дробот была с 15-летним парнем. Подозреваемый в убийстве прятался у знакомых, его задержали.