Жестокая расправа над 14-летней девочкой: в Одессе подростка задержали по подозрению в убийстве

В Одессе подростка задержали по подозрению в убийстве / od.npu.gov.ua

В Одессе задержали 15-летнего парня, подозреваемого в причастности к убийству 14-летней девочки.

Несовершеннолетнего последним видели с девочкой до ее исчезновения, рассказали в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

"Его разыскали. Он скрывался у своих знакомых. Сейчас 15-летнего парня доставили в отдел полиции, с ним проводят неотложные следственные действия", - рассказали в одесской полиции.

Ранее в полиции сообщили, что 3 ноября, в лесополосе на территории Лиманского отдела Одесской области обнаружили убитой 14-летнюю девочку, об исчезновении которой в субботу заявила ее мать.

Установлено, что 14-летня жительница Суворовского района Одессы 2 ноября вместе с друзьями отдыхала за пределами города, а потом куда-то ушла с несовершеннолетним парнем из этой же компании. Не дождавшись их возвращения, остальные подростки разъехалась по домам.

/ od.npu.gov.ua

По факту убийства открыто уголовное производство.

Напомним, ранее сообщалось о том, что бомж изнасиловал и убил женщину в Херсоне.