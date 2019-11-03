Бомж убил и изнасиловал женщину в Херсоне: выяснились жуткие подробности преступления

Убийство можно было предотвратить, считают в полиции / УНИАН

В конце октября недалеко от автовокзала Херсона в кустах обнаружили тело женщины со следами насильственной смерти. О страшной находке сообщил оператор охранной фирмы. Заместитель начальника областной полиции Николай Цап рассказал подробности жестокого убийства и уточнил, что трагедию можно было бы предотвратить, если бы не равнодушие горожан.

На данный момент полиции известно, что 38-летнюю жительницу Херсона сначала изнасиловал, а потом убил бездомный. Свидетелями преступления стали горожане, пишет Типичный Херсон. Как выяснилось в процессе следствия, люди просто проходили мимо и откровенно смеялись над тем, что происходит. При этом некоторые молодые люди даже принялись снимать на телефон, как бомж тащил свою жертву в кусты.

"Снимали и просто смеялись, считая, что люди развлекаются. В полицию позвонили, уже когда на месте обнаружили тело женщины. Очень обидно, если бы свидетели набрали 102, возможно, убийство удалось бы предотвратить", – предположил Цап.

Правоохранители уже нашли мужчину, которого обоснованно подозревают убийстве. Он оказался бездомным. Мужчину задержали, ему грозит пожизненное лишение свободы. Личность убитой до сих пор не установлена. Открыто уголовное производство по статье Умышленное убийство.

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Напомним, утром 3 ноября в лесопосадке на территории Лиманского района Одесской области правоохранители нашли тело 14-летней жительницы Суворовского района Дарьи Дробот. Девочка ушла из дома 2 ноября и не вернулась - ее разыскивали всю ночь. На теле девочки обнаружили следы насильственной смерти.