В Одессе погибли пожилая женщина и маленькая девочка

В Одессе в результате пожара в квартире погибли два человека / od.dsns.gov.ua

В четверг днем, 28 ноября, в Одессе в одной из девятиэтажек загорелась квартира, погибли 82-летняя женщина и 3-летняя девочка.

Пожар произошел на пятом этаже дома, расположенного по ул. Семена Палия, 78, сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины на Одесчине.

В ГСЧС сообщили, что о возгорании сообщили в 10:22, а в 11:00 спасатели его ликвидировали. Пожар охватил площадь 10 квадратных метров.

"Предполагаемая причина пожара - аварийный режим работы электрического удлинителя", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в селе Медведевка Черкасской области 18 ноября произошел пожар в жилом доме. Во время пожара в доме находились трое детей, 2019, 2017 и 2016 года рождения, их вынесли соседи, но спасти удалось только самого младшего ребенка.