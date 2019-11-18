На Черкасчине погибли двое маленьких детей, младенец - в реанимации: названа возможная причина

На Черкасчине в результате пожара погибли маленькие дети / Скриншот с ck.dsns.gov.ua

В понедельник, 18 ноября, в селе Медведевка Чигиринского района Черкасской области в одном из жилых домов произошел пожар, погибли двое маленьких детей, один малыш - мальчик, 2019 года рождения, попал в реанимацию.

Спасатели узнали о пожаре в 11:51, а в 12:15 - ликвидировали, его площадь составила 5 квадратных метров, а вероятная причина - неисправность электрического обогревательного прибора, говорится на сайте Управления ГСЧС Украины на Черкасчине.

По данным ведомства, во время пожара в доме находились трое детей, 2019, 2017 и 2016 года рождения, их из задымленного жилья вынесли соседи.

"...несмотря на активные реанимационные мероприятия, к жизни удалось вернуть только одного ребенка, - мальчика, 2019 года рождения…", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в захваченной боевиками "ДНР" Горловке был пожар, погибли дети. Трагедия произошла в Калининском районе города, жертвами возгорания стали трое детей.