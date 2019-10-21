Жуть в Горловке: погибли трое детей

В захваченном городе прошлой ночью произошла жуткая трагедия.
В ночь на понедельник, 21 октября, в подконтрольной боевикам самопровозглашенной "ДНР" Горловке произошел пожар, в результате возгорания погибли трое детей.
Смертельный пожар произошел около полуночи в Калининском районе города по адресу ул. Кориневского, 8/1, сообщает сепаратистки сайт ДАН, ссылаясь на слова так называемого "мэра" Горловки Ивана Приходько.
Псевдочиновник добавил, что погибли дети в возрасте шесть, пять и три года. Причины трагедии пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что в подконтрольном боевикам "ДНР" Донецке произошел ужасный инцидент - на кладбище был взрыв, три человека - мужчина и две женщины - получили осколочные ранения.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.