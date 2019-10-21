Жуть в Горловке: погибли трое детей

В Горловке произошел пожар, погибли дети / dan-news.info

В ночь на понедельник, 21 октября, в подконтрольной боевикам самопровозглашенной "ДНР" Горловке произошел пожар, в результате возгорания погибли трое детей.

Смертельный пожар произошел около полуночи в Калининском районе города по адресу ул. Кориневского, 8/1, сообщает сепаратистки сайт ДАН, ссылаясь на слова так называемого "мэра" Горловки Ивана Приходько.

Псевдочиновник добавил, что погибли дети в возрасте шесть, пять и три года. Причины трагедии пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что в подконтрольном боевикам "ДНР" Донецке произошел ужасный инцидент - на кладбище был взрыв, три человека - мужчина и две женщины - получили осколочные ранения.