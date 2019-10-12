В Донецке на кладбище случился ужасный инцидент

В Донецке на кладбище прогремел взрыв, пострадали три человека / donpress.com

В захваченном боевиками "ДНР" Донецке в субботу, 12 октября, на кладбище произошел ужасный инцидент - три человека пострадали в результате взрыва.

В результате взрыва осколочные ранения получили две женщины и мужчина, рассказал журналистам представитель так называемой "народной милиции" псевдореспублики, пишет Интерфакс.

По его данным, люди пострадали во время уборки на кладбище - сработало неизвестное минно-взрывное устройство.

Ранее офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан (позывной - "Штирлиц") сообщил, что в Донецке на кладбище нет покоя ликвидированным "генералам" боевиков - их могилы от диверсантов охраняют автоматчики.