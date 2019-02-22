Взрыв на учениях на Киевщине: стало известно, из-за чего пострадали срочники

На учениях на Киевщине срочники пострадали в результате взрыва гранаты, сообщили в военной прокуратуре / Униан

В четверг днем, 21 февраля, взрыв произошел во время учений в воинской части А2167, расположенной в городе Белая Церковь Киевской области.

На учениях около 15:30 произошел "несанкционированный взрыв гранаты", двое солдат срочной службы получили осколочные ранения, сообщили в военной прокуратуре Центрального региона Украины.

В прокуратуре добавили, что пострадавших солдат доставили в военный госпиталь Белой Церкви.

По факту взрыва на учениях начато производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 414 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) Уголовного кодекса.

Ранее стало известно, что 21 февраля на полигоне в Киевской области прогремел мощный взрыв, были ранены и срочно госпитализированы двое солдат. Предварительной причиной инцидента называли личное нарушение мер безопасности.