Взрыв на полигоне и попытка поджога арсенала ВСУ: что известно о раненых и других угрозах

ВСУ сообщили о взрыве на полигоне и попытке поджога арсенала. Учения на полигоне "Ружаны" / Reuters

21 февраля на полигоне в Киевской области прогремел мощный взрыв.

Двое военнослужащих срочной службы ранены, их срочно госпитализировали. Как сообщается на официальной странице 72 ОМБр им. Черных Запорожцев в Facebook, жизни бойцов, к счастью, ничего не угрожает.

Предварительной причиной инцидента называется личное нарушение мер безопасности. Назначено служебное расследование.

Кроме того, в пресс-центре Минобороны сообщили об еще одном инциденте: в четверг была попытка поджога одного из военных арсеналов ВСУ. Военнослужащие ликвидировали угрозу оперативно и без последствий.

При этом не уточняется, на каком арсенале и в какой области случилось это происшествие.

По этому делу также начато следствие.

Ранее эксперт оценил ущерб ВСУ от взрывов на складах боеприпасов. По мнению специалиста, все взрывные инцидента на складах имеют самые прозаично-криминальные причины.

Напомним, военная прокуратура определила точную причину взрывов на складах с боеприпасами под Ичней. Уже точно известно, что взрывы и пожар были результатами диверсии.

Как сообщалось, что 9 октября возле поселка Дружба на Черниговщине произошел взрыв на технической территории 6 военного арсенала Минобороны, были эвакуированы тысячи людей. В радиусе 30 километров от места происшествия закрыли воздушное пространство, приостановливалось движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

В свою очередь офицер ВСУ сказал, кто устроил взрывы в Донецке. Противник хочет "очернить" Украину накануне крупных международных мероприятий, полагает волонтер.