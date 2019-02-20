"Российские специалисты": офицер ВСУ сказал, кто устроил взрывы в Донецке

20 февраля 2019, 09:16

Противник хочет "очернить" Украину накануне крупных международных мероприятий, полагает волонтер.

Офицер ВСУ полагает, что взрывы в Донецке устроили российские специалисты
Взрывы в Донецке устроили российские специалисты, полагает офицер ВСУ / beztabu.net

Волонтер, экс-боец антитеррористической операции на Донбассе, офицер запаса Вооруженных Сил Украины Мирослав Гай считает, что взрывы в захваченном Донецке — это дело рук российских специалистов группы информационно-психологических операций.

Специалисты из РФ приехали на подконтрольную террористам часть Донецкой области перед Новым годом, их давно не было, рассказал активист Обозревателю.

По словам собеседника, скорее всего, они работают над дискредитацией Украины накануне крупных международных мероприятий, в частности, заседания Генеральной Ассамблеи ООН.

"...на заседание Генассамблеи ООН летит Петр Порошенко (президент — Ред.), против России снова собираются ввести санкции. Следовательно, это попытка дискредитации и создание соответствующего шума для обвинения ВСУ", — полагает Гай.

Напомним, 18 февраля стало известно, что в центре Донецка недалеко от резиденции главаря "ДНР" Дениса Пушилина произошло три взрыва, никто не погиб.

В "МВД ДНР" сообщили, что два взрыва случились возле гостиницы, где живут представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Позже "представитель силовых структур ДНР" утверждал, что на центр Донецка "украинские беспилотники" сбросили три маломощных безоболочных снаряда.

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Донецк Петр Порошенко взрывы Мирослав Гай
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