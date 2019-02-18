В центре Донецка прогремели три взрыва

Донецк / tut.by

В центре Донецка, неподалеку от резиденции главаря "ДНР" Дениса Пушилина, произошло три взрыва.

Об этом сообщает РИА Новости со сслкой на так называемое МВД "ДНР".

По словам представителя "МВД", два взрыва произошли в нескольких сотнях метров от гостиницы, где живут представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, третий - неподалеку на пустыре.

Пострадавших нет в результате ЧП нет. Сотрудники "правоохранительных органов" устанавливают тип взрывчатки.

Ранее сообщалось, что в многоэтажном доме в Мариуполе прогремел взрыв. Инцидент произошел в Центральном районе на проспекте Строителей в квартире на третьем этаже.

Позже стало известно, что взрыв устроил нетрезвый сотрудник СБУ, который пытался разобрать гранату вместе с товарищем.