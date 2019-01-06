Пьяными разбирали гранату: стали известны подробности смертельного взрыва в Мариуполе

В Мариуполе в результате взрыва гранаты в квартире погиб 31-летний сотрудник СБУ.

Установлено, что он с товарищем "под мухой" пытались разобрать боеприпас, сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники.

По данным правоохранителей, в квартире, в которой прогремел взрыв, 5 января праздновали и распивали алкоголь шестеро человек - трое мужчин и трое женщин.

СБУшник со своим товарищем на кухне пытались разобрать гранату, марка которой устанавливается. В этот момент боеприпас сдетонировал, оба мужчины скончались от полученных повреждений.

Также отмечается, что остальные люди находились в других комнатах, ни один из них не пострадал.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тернополе в квартире дома взорвалась граната, один мужчина погиб на месте, двое госпитализированы с травмами.