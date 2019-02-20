Эксперт оценил ущерб ВСУ от взрывов на складах боеприпасов

Взрывы на складах в Калиновке / Reuters

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов, отвечая на вопрос читателя во время чата для Главреда, дал оценку недавним взрывам на складах боеприпасов ВСУ и их влиянию на боеспособность украинской армии.

"Мое субъективное мнение таково, что это были умышленные поджоги с целью скрытия недостачи. Насколько взрывы на складах боеприпасов повлияли на боеспособность ВСУ? Оценить трудно, поскольку изначально мы не знали реального состояния дел − сколько боеприпасов было в наличии, какова была их пригодность. В любом случае, потеря такого количества боеприпасов (если судить по заявлениям Минобороны Украины) не укрепила нашу обороноспособность", − высказался он.

Напомним, ранее эксперт спрогнозировал, когда Россия начнет "расходиться по швам", также объяснили, почему США будут биться за господство над Украиной до победы.