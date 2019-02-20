Эксперт объяснил, почему США будут биться за господство над Украиной до победы

Давление Запада на РФ не сделает ее более сговорчивой на внешнеполитической арене, полагает аналитик.
США будут биться за господство над Украиной до победы, поскольку она является главным буферным государством между НАТО и Российской Федерацией, а также барьерной зоной для транзита грузов с запада на восток и обратно.
Агрессия РФ в районе Керченского пролива — это очередная возможность для Штатов и ЕС надавить на российские власти, чтобы сделать ее посговорчивее на внешнеполитической арене, рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов на чате в Главреде.
По его словам, скорее всего, давление на Россию не принесет результатов, поскольку политика президента страны Владимира Путина — не реагировать на внешние факторы влияния.
"Украина — главное буферное государство между НАТО и Россией. В этом наша ключевая позиция на европейском континенте. А в паре с Польшей мы — еще и барьерная зона для транзита грузов с запада на восток и с востока на запад. Поэтому США будут биться за господство над нашей страной до победы", — заявил собеседник.
Ранее посол США в Украине Мари Йованович говорила, что Штатам нужно стабильное, демократично и процветающее украинское государство, другой путь для нашей страны предлагает РФ — клептократию ("власть воров").