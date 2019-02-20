Эксперт объяснил, почему США будут биться за господство над Украиной до победы

США будут биться за господство над Украиной до победы, считает военный эксперт / фото: polittech.org

США будут биться за господство над Украиной до победы, поскольку она является главным буферным государством между НАТО и Российской Федерацией, а также барьерной зоной для транзита грузов с запада на восток и обратно.

Агрессия РФ в районе Керченского пролива — это очередная возможность для Штатов и ЕС надавить на российские власти, чтобы сделать ее посговорчивее на внешнеполитической арене, рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов на чате в Главреде.

По его словам, скорее всего, давление на Россию не принесет результатов, поскольку политика президента страны Владимира Путина — не реагировать на внешние факторы влияния.

"Украина — главное буферное государство между НАТО и Россией. В этом наша ключевая позиция на европейском континенте. А в паре с Польшей мы — еще и барьерная зона для транзита грузов с запада на восток и с востока на запад. Поэтому США будут биться за господство над нашей страной до победы", — заявил собеседник.

Ранее посол США в Украине Мари Йованович говорила, что Штатам нужно стабильное, демократично и процветающее украинское государство, другой путь для нашей страны предлагает РФ — клептократию ("власть воров").