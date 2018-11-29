Обстрел украинских кораблей: опубликованы переговоры экипажей авиации РФ

29 ноября 2018, 14:58

Обнародованы переговоры экипажей самолета и вертолета РФ с пунктами управления.

Вертолет Ка-52
Вертолет Ка-52 / mil.ru

Военное руководство РФ сознательно отдавало приказ на применение оружия против украинских кораблей в Керченском проливе, заявили в СБУ.

При этом обнародованы переговоры экипажей самолета и вертолета РФ с пунктами управления, свидетельствующие об этом.

"Получены переговоры экипажей российского самолета и вертолета с соответствующими пунктами управления. Эти переговоры не оставляют никакого сомнения, что российское военное руководство сознательно отдавало приказ на применение оружия против украинских кораблей", - подчеркнул заместитель председателя Службы безопасности Украины Олег Фролов сообщил на брифинге в Киеве.

Он также подчеркнул, что военнослужащие ВМС Украины в районе Керченского пролива подверглись 6 видам нападения.

"Украинские корабли стали мишенью для российских военнослужащих цинично отрабатывать свои навыки применения различных видов вооружений. Фактически, украинские военнослужащие выжили чудом, поскольку подверглись 6 различным видам нападения", - заявил он.

По его словам, украинский буксир "Яны Капу" был протаранен российским кораблем "Дон", было также боевое применение 2 ракет российским многоцелевым истребителем Су-30, боевое применение 2 ракет российским разведывательно-ударным вертолетом Ка-52.

Кроме того, россияне применили крупнокалиберное корабельное вооружение - огонь велся по рубке, где находились моряки.

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Также они прибегли к штурму украинских кораблей российским спецназом с применением физического насилия к украинским морякам.

По его словам, шестой вид насилия продолжается сейчас - "это физическое и психологическое давление и незаконный арест всех 24 наших военных, а также отказ допуска и сокрытие информации о состоянии здоровья трех украинских военнопленных, которые получили ранения в результате вооруженного российского нападения".

Отметим, что видео российских вертолетов и самолетов в небе над Керченским проливом ранее публиковалось в Сети:

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель посоветовала Киеву найти "умный подход" из-за агрессии РФ в Керченском проливе.

Напомним, командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко заявил о том, что из-за захвата украинских кораблей Украина обратится к мировому сообществу по поводу закрытия для России Босфорского пролива.

Как известно, 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта в Одессе в порт Мариуполь.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был разрушен. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, при этом шестеро украинских военнослужащих ранены, 24 члена экипажей попали в плен. Все они арестованы так называемым "судом" в Крыму.

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Россия Украина СБУ захват корабли Керченский пролив
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