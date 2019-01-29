"Власть воров": посол США рассказала о пути, который Украине предлагает Россия

Россия предлагает Украине путь клептократии, сообщила Мари Йованович / Reuters

Посол США в Украине Мари Йованович заявила, что Штатам нужно стабильное, демократично и процветающее украинское государство, другой путь для нашей страны предлагает Российская Федерация — клептократию ("власть воров").

В Украине на будущих очередных выборах президента Украины США поддержат украинский народ, рассказала дипломат во время выступления в Украинской академии лидерства в Киеве, сообщает Голос Америки.

Йованович подчеркнула, что цели народа Украины являются приоритетами Штатов.

"Почему? Потому, что стабильная, демократичная Украина с процветающей экономикой — это сильный партнер для Соединенных Штатов…", — отметила посол.

По ее словам, единственная альтернатива — это тот путь, который предлагает Россия — клептократия, РФ в обмен на мир хочет разделить Украину, воспользоваться своим контролем над энергетическими ресурсами как орудием, чтобы изолировать страну, манипулировать гражданами, удержать в системе, которая базируется на коррупции.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.