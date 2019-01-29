"Власть воров": посол США рассказала о пути, который Украине предлагает Россия

29 января 2019, 15:10

РФ хочет разделить украинское государство, предупредила дипломат.

Мари Йованович сообщила, что Россия предлагает Украине путь клептократии
Россия предлагает Украине путь клептократии, сообщила Мари Йованович / Reuters

Посол США в Украине Мари Йованович заявила, что Штатам нужно стабильное, демократично и процветающее украинское государство, другой путь для нашей страны предлагает Российская Федерация — клептократию ("власть воров").

В Украине на будущих очередных выборах президента Украины США поддержат украинский народ, рассказала дипломат во время выступления в Украинской академии лидерства в Киеве, сообщает Голос Америки.

Йованович подчеркнула, что цели народа Украины являются приоритетами Штатов.

"Почему? Потому, что стабильная, демократичная Украина с процветающей экономикой — это сильный партнер для Соединенных Штатов…", — отметила посол.

По ее словам, единственная альтернатива — это тот путь, который предлагает Россия — клептократия, РФ в обмен на мир хочет разделить Украину, воспользоваться своим контролем над энергетическими ресурсами как орудием, чтобы изолировать страну, манипулировать гражданами, удержать в системе, которая базируется на коррупции.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия США Мари Йованович
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

16:03
В НАПК рассказали, какие ошибки и проблемы нашлись в декларациях кандидатов в президенты
15:50
"Колечко на пальчике!": Тимати и Решетова в белом спровоцировали слухи о свадьбе
15:26
"На сожженном пути": астролог оценил дату выдвижения Порошенко на второй срок
15:18
"Роксолана" Мерьем Узерли засветила идеальные ножки на смелом фото Фото
15:17
Украинские спортсмены пожаловались Порошенко на министра спорта
15:10
"Власть воров": посол США рассказала о пути, который Украине предлагает Россия Видео
15:00
Второй срок: Порошенко идет в президенты Видео
14:43
"Стать перед Путиным на колени или в какую-то другую позу ": Порошенко заговорил о мире с Россией Видео
14:31
В России уже "поставили крест" на новом мирном плане по Донбассу Видео
14:19
Евровидение-2019: участники нацотбора выпустили конкурсную песню, записанную на "мультирояле" Видео
14:18
Россия уничтожает Украину просто на глазах у Запада - Atlantic Council
14:08
Порошенко объявляет о выдвижении в президенты - смотреть онлайн видеотрансляцию
14:08
Кража из Третьяковки: в РФ рассказали о повреждениях картины "Ай-Петри. Крым" Видео
14:06
Юлия Тимошенко - главный фаворит президентской гонки: социолог
13:56
"Кишкомотальная машина": российский политолог рассказал, как Запад усмирит Кремль Видео
13:44
Почему Порошенко выдвигается в день боя под Крутами мнение
13:31
СБУ закрыла дело на главу САП Холодницкого: обнародован документ Видео
13:19
"Дьявол — в деталях": Тука отреагировал на свежий план по Донбассу Видео
13:12
"Врачи предупреждали": у Юлии Савичевой из-за концертов случился выкидыш Видео
12:45
"Просто, без пафоса и мишуры!": Тина Кароль покорила фанатов фото без макияжа
12:27
"За это и убить могут": Алла Пугачева "влипла" в коррупционный скандал с миллионами на концерт Видео
12:25
Настало время для Украины хайпануть на теме Венесуэлы мнение
12:17
Падение с большой высоты: в Днепре погибла 15-летняя руферша, опубликовано фото 18+ Фото
12:01
Генпрокуратора шокировала статистикой войны с коррупцией
11:50
Стала известна дата нового боя Александра Гвоздика Видео
11:45
"Поправилась на 18 килограмм": Регина Тодоренко показала фигуру после родов
11:25
Полгорода без воды: в Бердянске произошла серьезная авария
11:18
"Полякова нервно курит": Леся Никитюк завела сеть фото в купальнике
11:10
"Лучше бы в Китай уехал": соцсети проводили Ярослава Ракицкого в Зенит
11:07
"Х*епутало, бл*ть! Из двух кошаков я трех еб*л!": появилось скандальное видео с замглавы "Росгеологии" Видео
11:00
Названа причина госпитализации Виталия Кличко в Австрии
10:54
Девушка дня Instagram: "крепкий орешек" соцсети Натали Гюбнер Фото
10:40
Лорак и Лазарев сыграли тайную свадьбу, у них есть ребенок – СМИ Видео
10:38
Семья первого заместителя ГСУ СБУ засветилась в схемах с фармацевтической контрабанды - СМИ
10:26
Как Гриценко победить на выборах президента мнение
09:59
"Отец вырубил изо льда своими руками": появились шокирующие подробности смерти студентки на Житомирщине Видео
09:43
Психологи объяснили, как опознать богатого жениха по рукам
09:22
Петров день: можно ли стричься и приметы праздника Видео
09:11
В феврале Земле грозят две магнитные бури: названы даты Видео
09:09
Как должна звучать честная речь Порошенко на выдвижении в президенты мнение
08:50
Ложь и болезни: астрологи рассказали, чем опасен конец января Видео
08:32
Почему в Украине нужно легализовать проституцию мнение
08:28
Вакарчук признался, кого из кандидатов в президенты поддержит на выборах 2019 Видео
08:01
"Мощная оттепель и черт знает что!": синоптик дала прогноз погоды для Украины на конец января Видео
07:55
Вся правда о кори в Украине 2019: как передается корь и ее симптомы Фото Видео
07:35
Бой под Крутами: какую дату отмечают в Украине и все о фильме "Круты 1918" Видео
07:14
Дмитрий Орешкин: "Горячая" война против Украины нанесет Путину смертельный удар
06:56
"Победный" сон Порошенко, или Как Петр Алексеевич снова станет президентом мнение
06:34
Астролог назвал четыре знака Зодиака, которым будет фартить в феврале 2019
06:01
Политолог объяснил, почему от решения Вакарчука "сняться" с выборов выигрывает Зеленский
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять