Военная прокуратура определила точную причину взрывов на складах с боеприпасами под Ичней

Военные склады пострадали в результате целенаправленной диверсии / Национальный корпус Чернигов/Facebook

Военные арсеналы под городом Ичня Черниговской области взорвались и сгорели в результате диверсии, проведенной неустановленными пока лицами - злоумышленники заложили на складах взрывчатку.

"Кто-то проник на склад и заложил взрывчатку. В настоящее время проводится ряд экспертиз, которые позволят установить, как было заложено взрывное устройство и кем", - рассказал военный прокурор центрального региона Украины Григорий Рябенко, сообщает "Громадське".

Ранее сообщалось, что 9 октября возле поселка Дружба на Черниговщине произошел Читайте такжеМатиос назвал возможную причину взрывов на арсенале под Ичнейвзрыв на технической территории 6 военного арсенала Минобороны, были эвакуированы тысячи людей. В радиусе 30 километров от места происшествия закрыли воздушное пространство, приостановливалось движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж назвал "Главреду" три основные версии взрывов на арсенале — халатность, поджог для сокрытия разворовывания боеприпасов, теракт или диверсия, совершенная силовиками РФ.

Позже первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сказал, что взрывы устроила российская диверсионная группа.